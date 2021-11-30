Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne kripto para uyarısında bulundu. BDDK, bankaları kredi denetlemelerinde hassasiyet göstermeye davet etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalara gönderdiği yazı ile bankalarca verilen kredilerin; kripto varlıklara veya kayıtlı sermaye piyasası sistemi dışına çıkarılmasına yönelik işlemlerde kullanımının engellenmesi için hassasiyet gösterilmesini talep etti.

BDDK daha önce de bankaları, bankalarca kredi kullanım amacına aykırı işlemlerin gerçekleştirilmemesine yönelik kontrollerin sık sık yapılması gerektiği konusunda uyarmıştı. BDDK’nın uyardığı işlemlere, kripto varlık işlemleri de eklendi.

BDDK bankaları uyardı

BDDK, bankaları, kredi denetlemelerinde hassasiyet göstermeye davet etti. BDDK tarafından Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne iletilen yazıda ilgili bölüm şu şekildeydi: Bireysel ve tüzel tüm kredi müşterilerine kullandırılacak kredili mevduat hesabı dahil tüm krediler bakımından, bahse konu krediler ile edinilen kaynakların, yukarıda sayılan faaliyetlere ilave olarak kripto varlıklara veya kayıtlı bankacılık/sermaye piyasası sistemi dışına para çıkarılmasına yönelik işlemlerde kullanımının engellenmesi için bankalarca azami hassasiyetin gösterilmesi gerekli görülmektedir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Nisan 2020’de döviz ve altın işlemleri, vadeli mevduat, repo, hisse senedi gibi finansal getiri sağlamaya yönelik yatırımlar, yüksek seviyede nakit çekim talebi, kredi desteğinin ithalat gibi amacına uygun gerekçeler olmadan yurt dışına, farklı bir bankaya ve aracı kuruma transferinin yapılmasında hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtmişti.