Avustralya'da Bebek Dinozorlara Ait Kemikler Bulundu

Avustralya'da yapılan araştırmalarda ilk kez bebek dinozorlara ait olduğu belirlenen kemiklere rastlandı. Bebek dinozorların yumurtadan henüz çıkmış ya da yuvaya bağımlı oldukları tahmin ediliyor.

Bugüne kadar yapılan arkeolojik kazılarda olağan şekilde dinozorlara dair birçok bulguya rastlandı. Ancak araştırmacılar, Avustralya'da ilk kez bebek dinozorları keşfettiler. Victoria'nın güney kıyıları boyunca ve Yeni Güney Galler şehrinin Lightning Ridge kasabasının yakınındaki birkaç alanda, bebek dinozor kemikleri bulundu.

Araştırma, New England Üniversitesi'nin Paleoscience Araştırma Merkezi ve Lightning Ridge'deki Avustralya Opal Merkezi'nden paleontologlar tarafından yapıldı. Çalışmada çıkarılan kemikler o kadar küçük ki, yumurtalarındayken ölen dinozorlara ait olduğu düşünülüyor. Victoria'da bulunan ve daha büyük olan kemikler, yumurtadan henüz çıkmış ve muhtemelen yuvaya bağımlı dinozorlara ait.

Henüz yumurtadan çıkmamış olduğu sanılan bebek dinozor kemikleri bulundu

Kemikler, küçük gövdeli ornithopod dinozorlarından geliyor ve Lightning Ridge'deki aynı ekip üyeleri tarafından keşfedilen Weewarrasaurus türüne benzer. Ornithopod iki bacaklı, otçul bir tür ve büyüdüğünde yaklaşık 20 kg ağırlığına erişiyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bebek dinozorlar öldüklerinde yaklaşık 200 gramdı.

Yumurtalar bulunamadı ancak araştırmacılar, dinozorun yaşını tahmin etmek için kemiklerdeki büyüme halkalarını, ağaç gövdesindeki halkalara benzer şekilde kullandılar. 100 milyon yıl önce, bu hayvanlar doğarken, Avustralya kutuplara çok daha yakındı. Güneydoğu Avustralya, günümüz Grönland'ına eşdeğer, 60° Güney ve 70° Güney enlemleri arasında olacaktı.

Her ne kadar bu enlemlerde iklim bugün olduğundan daha sıcak olsa da, bu dinozorlar uzun karanlık kışlara katlanmış ve bazı Antarktika penguenleri gibi muhtemelen hayatta kalmak için tüneller açmış veya kış uykusuna yatmışlardı.

Yumurta kabuğu ve minik kemikler çok hassas oldukları için fosil olmak için nadiren günümüze gelebiliyorlar. Bulgular, araştırmacıların bu dinozorların üreme ve bebeklerini yetiştirmeleri hakkında elde edilen ilk ipucu oldu.