Kripto paralara ve madenciliğe her zaman sıcak bakan Belarus hükümeti, madenciler için yeni bir elektrik tarifesi uygulanacağını duyurdu. Fiyatların daha sonra açıklanacağı yeni tarife, madenciler ile veri merkezlerini birleştiriyor.

Küçük bir Avrupa ülkesi olsa da özellikle de kripto paralara olan tutumuyla dikkat çeken Belarus (Beyaz Rusya), dikkat çeken bir karar aldığını duyurdu. Enerji Bakanlığı ile Anti-Tekel Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, ülkedeki kripto para madencileri için yeni bir elektrik tarifesi uygulanacağı ifade edildi. Yapılan açıklamalara göre Beyaz Rusya'da madenciler, artık veri merkezleri ile aynı elektrik tarifesi üzerinden faturalandırılacaklar.

Hükümetin hazırladığı yasal düzenlemeye göre madenciler ve veri merkezleri, kendi içlerinde de bazı gruplara ayrılacaklar. Bu bağlamda; saatte 25 milyon kilowatt ile 500 milyon kilowatt aralığında değişen oranlarda tüketim yapan madenciler, toplamda 5'e ayrılacak gruplardan bir tanesinde kendilerine yer bulacaklar.

Madenciler, Belarus'ta destekleniyor

Belarus, kripto paralara sıcak bakan ve madenciliği destekleyen ülkelerden bir tanesi. Alınan elektrik fatura tarifesi kararı da bunun en net göstergelerinden. Geçtiğimiz dönemlerde konuyla ilgili bir açıklama yapan Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, "Burada birçok terk edilmiş endüstriyel tesis var. Enerji ve elektrikle ilgili birçok iş kolu oluşturulabilir. Elektrikle ilgili bir şeyler yapın. Sonunda da, adı artık her neyse, kripto para madenciliği yapın. Bu ülkede yeterince elektrik var. Kullandığınız elektrikten artan ile bunu yapabilirsiniz.” ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Rusya'da madencilere yönelik alınan kararın önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Zira hükümetlerin kripto paralara karşı olduğu herkes tarafından biliniyor. Çin gibi ülkelerinse hem madenciliği hem de kripto para ticaretini yasakladığını düşündüğümüzde, bu tür kararlar Belarus'a büyük yatırımlar olarak bile dönebilir gibi görünüyor.