Geçtiğimiz günlerde Belçika'da yalnızca 10 euro ile yapılan market alışverişi, Türk sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu. Video, 10 euro ile her türden besinin alınabileceğini gösterirken, alım gücünün ülkeden ülkeye ne kadar fark ettiğini adeta kanıtladı.

Ülkemizde uzunca bir süredir düşüşte olan alım gücü, özellikle son aylarda devasa bir düşüş yaşadı. Öyle ki geçtiğimiz günlerde açıklanan ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırı, asgari ücrete yapılan yaklaşık net 1.425 TL’lik zammın şimdiden eridiğini ortaya koydu. Ülkemizde asgari ücret, açlık sınırından yalnızca 1 TL daha yüksekken geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir video viral oldu.

TikTok’ta yayınlanan bir video, Belçika’da 10 euro ile yapılan bir market alışverişini gösteriyordu. Şu anda TikTok’tan silinmiş olan video, 10 euro ile neredeyse her türden besinin alınabildiğini gösteriyor. Belçika’da 10 euro ile markete giren kişi aşağıdakileri satın alarak toplam 9,65 euro’luk harcama yaptı:

10 euro ile Belçika'da alınabilecekler:

Karışık kuruyemiş – 2 euro

2 adet kruvasan – 1,44 euro

2 paket hazır salata – 1,18 euro

Süzme yoğurt – 1,39 euro

1 büyük paket fındıklı çikolata – 1,49 euro

2 kutu zeytinyağlı ton balığı – 2,18 euro

Yani Belçika’da yaşayan ve asgari ücret alan (1.593 euro) bir kişi, tüm bu sepeti asgari ücretinin 159’da 1’i fiyatına alabilme şansına sahip. Peki Türkiye’de durum ne? İşte bu sorunun cevabı, bu videoyu izleyen bazı kullanıcılar tarafından aynı ürün sepeti yapılarak, hatta sepette hazır salata olmadan verildi.

Türkiye’de yalnızca hazır salatanın eksik olduğu bu sepet, 144,50 TL tutuyordu. Yani bir asgari ücretli, bu sepeti asgari ücretinin yalnızca 28’de 1’i fiyatına oluşturabiliyor. Alınan ürünleri bir günlük besin olarak düşündüğümüzde Belçika’da yaşayan bir kişi, asgari ücretiyle 159 gün boyunca bu ürünleri alabiliyorken Türkiye’de bir ay bile çıkmıyor.

Elbette paylaşılan bu video, sosyal medyada pek çok yorum topladı. O yorumlardan bazıları şu şekildeydi: