Doların bir günde 2 TL civarında değerlenmesi, akaryakıt fiyatlarında artış beklentisi oluşturdu. Sektör kaynaklarından gelen açıklamalara göre bu beklenti, bu gece yarısı itibarıyla gerçek olacak. Benzin, motorin ve LPG'ye görülmemiş düzeyde zam gelecek.

23 Kasım 2021, Türkiye tarihine geçen bir gün oldu. Zira Türk lirası, akılalmaz bir şekilde değer kaybetti. Yalnızca 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde 2 TL daha değerlenen dolar, bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 13,50'lere kadar ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yaşanan olaylar üzerine açıklama yaptı. Ancak olan oldu ve an itibarıyla yeni zamlara hazırlanmak gerekiyor...

Sektör kaynaklarından gelen son bilgiler, akaryakıt zammı konusundaki beklentilerin gerçekleşeceğini düşündürüyor. Sözcü'ye konuşan bazı kaynaklar; benzin, motorin ve LPG'ye tarihi seviyede zam geleceğini söylediler. Eğer Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) zamlar için engelleme kararı almazsa, yeni fiyatlar bu gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girecek.

Benzine 1 lira 1 kuruş, motorine 1 lira 5 kuruş, LPG'ye 65 kuruş zam geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzine 1 lira 1 kuruş, motorine 1 lira 5 kuruş ve LPG'ye de 65 kuruş zam gelecek. Pompaya yansıyacak zamlar, akaryakıt fiyatlarını bugüne kadar hiç ulaşmadığı seviyelere yükseltecek. Zam kararının gün içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları bugün nasıl?

İstanbul Avrupa yakasının akaryakıt fiyatlarına baktığımızda, benzinin litresinin 8,65 TL, motorinin litresinin 8,69 TL, LPG'nin litresinin ise 7,60 TL civarında olduğunu görüyoruz. Zamların pompaya yansıması durumunda;

benzin 9,66 TL ,

, motorin 9,74 TL ,

, LPG ise 8,25 TL

karşılığında satın alınabilecek.

Not: Fiyatlar, piyasa serbestisi nedeniyle bulunduğunuz il ve tercih ettiğiniz markaya göre birkaç kuruşluk değişiklik gösterebilir.