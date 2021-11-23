Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) gün içinde 2 lira artan dolar kuru ve piyasaların genel durumu hakkında açıklama geldi. Açıklamada kur seviyesine ilişkin bir taahhüdünün olmadığını ifadelerine yer verildi.

Son günlerde en büyük gündem maddelerimizden biri kurdaki artış ve TL'nin değer kaybedişi. Bugün 11,35 ile açılış yapan dolar/TL paritesi, gün içerisinde 13 TL seviyesini de geçerek bir rekor daha kırdı. Ardından tekrar 13 TL seviyesinin altına inen dolardaki sıçrama sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan açıklama geldi.

Gelen açıklamada şirketler ve vatandaşlar 'aşırı oynak piyasa koşullarına' karşı uyarıldı. Ayrıca açıklamada ''Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir'' ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası'nın açıklamasının tam metni şu şekilde;

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."

İşte açıklamaya sosyal medyadan gelen tepkiler