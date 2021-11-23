69 bin dolar seviyesini gördükten sonra günlerdir düşüş yaşamaya devam eden Bitcoin, TL'nin değer kaybettiği hıza yetişemeyerek TL karşısında değer kazandı ve yeni bir rekora imza attı.

Kripto para piyasası, Bitcoin’in 69 bin doları görerek yeni bir rekor kırdığı günden bu yana düşüş yaşamaya devam ediyor. Bitcoin’de süren ve piyasanın genelini de etkileyen bu düşüş, en sonunda bugün 55 bin 317 dolar seviyesinin görülmesine kadar sürdü. Düşüşün ne kadar süreceği bilinmezken dolar/TL kurundaki artış, bu düşüşü bile TL yatırımcılarına hissettirmedi.

Dolar karşısında 69 bin ile 11 Ekim tarihinde yeni bir rekor kıran Bitcoin, bugün 56 bin dolar seviyesinde dolaşıyor olmasına rağmen TL'nin değer kaybettiği hızla yarışamadı. 11 Ekim günü dolar karşısında rekor kıran BTC, TL karşısında da 679.936 ile bir rekora imza atmıştı. O günden bugüne kadar Bitcoin’in TL karşısındaki düşüşü, dolar kadar sert olmadı. Hatta son günlerde TL’nin dolar karşısında yaşadığı değer kaybı, Bitcoin’e de yansıdı ve bugün yeni bir rekor geldi:

Bitcoin, 687 bin 482 TL’yi gördü:

Günlük grafik (her mum bir günü temsil ediyor)

Son günlerde yaşanan kurdaki artışla birlikte TL karşısında değer kazanan Bitcoin, bugün yeni bir rekora imza attı. Bir Bitcoin’in değeri 687 bin 482 TL’yi gördü. Bitcoin, dolar karşısında ciddi değer kaybı yaşamış olsa da TL’nin yaşadığı değer kaybı, kendisinin dolar karşısında yaşadığı değer kaybının yanından bile geçemedi.

Günlük grafik, BTC/dolar

Ethereum da eksik kalmadı:

Aynı şekilde dolar karşısında değer kaybetmeye devam eden, 11 Ekim’de 4.868 doları görerek rekor tazeleyen ve bugün 4.100 seviyelerinde dolaşan Ethereum da TL karşısında yeni bir rekor kırdı. Ethereum’un değeri 50 bin TL’yi aştı ve 50.262’yi gördü. Ethereum/USDT ve Etherum/TL grafikleri arasındaki zıtlık şu şekildeydi: