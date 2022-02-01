Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatının 39 kuruş, motorinin 32 kuruş zamlanacağını açıkladı. Zam, doğrudan pompa fiyatına yansıyacak.

Akaryakıtta tüm dünyada yaşanan fiyat artışları ve özellikle Türk Lirası’nın yalnızca birkaç haftada neredeyse tüm para birimleri karşısında iki kat değer kaybetmesi, ülkemizde tüm ürünlerde ve akaryakıt fiyatlarında önü alınamayan zamlara neden olmuştu. Zamlar, bugün de gelmeye devam ediyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, geçtiğimiz dakikalarda yaptığı paylaşımda benzine ve motorine gelecek yeni zammı açıkladı. Buna göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 39 kuruş, motorinin litre fiyatı 32 kuruş artış gösterecek. Zam, doğrudan satış fiyatlarına yansıyacak.

Üç büyük şehirde akaryakıt fiyatları zammın ardından şu şekilde olacak:

Ankara: ​ Benzin: 14,54 TL Motorin: 14,72 TL

İstanbul: ​ ​ Benzin: 14,46 TL Motorin: 14,64 TL

İzmir: ​ Benzin: 14,55 TL Motorin: 14,70 TL



EPGİS'in duyurusuna gelen bazı tepkiler: