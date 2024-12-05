Aracınıza benzin alırken aklınıza takılan bir soru mutlaka olmuştur: Benzin pompası ne zaman duracağını nasıl biliyor?

Genelde bir düğme ya da dolduğunda manuel olarak durdurulan bir mekanizma olduğunu düşünsek de bu doğru değil.

Peki öyleyse depo dolunca benzin pompasından nasıl bir damla bile yere dökülmüyor?

Benzin pompasının otomatik olarak durdurulan herhangi bir mekanizması yok.

Yani bizim hep düşündüğümüz gibi pompacı benzinin dolumuna müdahale etmiyor. Bu durumu anlamak için de benzin pompasının çalışma prensibini biraz bilmek gerek. Pompanın ucunda nozul yer alıyor, bu nozulun ucunda da küçük bir delik bulunuyor. Bu delik, bir boru aracılığıyla pompanın içine bağlıdır. Yakıt dolarken bu borudan sürekli olarak hava akıyor.

Yakıt deposu dolunca yakıt seviyesinin yükselmesi, bu deliği kapatıyor. Deliğin kapanmasıyla borudan hava geçişi kesiliyor ve içinde bir tür vakum, yani hava boşluğu oluşuyor.

Bu vakum da pompa içinde bir mekanizmayı harekete geçiriyor.

Bu mekanizma, tutulan tetik kısmını otomatik olarak kapatıyor ve yakıt akışını durduruyor. Tamamen mekanik olan bu işlemin arkasında “Venturi etkisi” yer alıyor. Fizikten de aşina olduğumuz Venturi etkisi, bir sıvı ya da gaz dar bir alandan geçince basıncın değişmesiyle oluşan bir durumdur.

Benzin pompası da bu basınç değişimini algılayarak depo dolunca kendiliğinden duruyor. Bu etkinin aslında temelinde benzin, dar bir alandan geçerken benzinin hızı artıyor ve statik basınç azalıyor. Pompanın ağzında çok küçük ikinci bir boru var. Bu, sisteme bir daralma noktasından giriyor.

Daralmış kısımdaki basınç, atmosfer basıncından daha düşük olduğu için hava, küçük ağız tarafından emiliyor ve otomobile benzin pompalanmış oluyor.

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