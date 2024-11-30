Otomobiller Yeni Çıkmaya Başladığında, Akaryakıt İstasyonları Daha Piyasada Yokken İnsanların Benzin Aldığı Yeri Tahmin Bile Edemezsiniz!

2 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Bugün hemen hemen her köşe başında akaryakıt istasyonlarıyla hayat daha kolay. Ancak otomobillerin yollara ilk çıktığı zamanlarda akaryakıt almak o kadar da basit değildi. Gerçi basitliği geçtik, günümüzden bakınca tuhaftı da.

Otomobillerin ilk günlerinde benzin deposunu doldurmak için farklı yerlere gitmek gerekiyordu.

Yazımızı okumaya başlamadan önce aklınızdan bir geçirin bakalım nereleri olabilir. Tahminleri daha sonrasında yorumlara bekliyoruz.

Akaryakıt istasyonları daha ortada bile yoktu.

eskiden benzin nereden alınıyordu

1913’ten önce insanların benzinlerini doldurmaları için eczaneye gitmesi gerekiyordu. Eczane ne alaka? Çünkü o dönemde benzin, birçok eczane tarafından tıbbi çözümler için satılan bir kimyasaldı.

Eczanenin yanı sıra demirci dükkânı ve market gibi bazı yerlerde de benzin satışı yapılıyordu. Ancak bu satışlar, günümüzdeki gibi kolay ve hızlı değildi.

Benzin, cam şişelerde veya teneke kutularda alınıyor, sonrasında dikkatlice araçlara aktarılıyordu.

Akaryakıt istasyonları hayatımıza girmeye başladı.

ilk akaryakıt istasyonu

İlk araç istasyonu 1913’te Pensilvanya’da açıldı. Bugünkü istasyonları da oldukça benziyordu. Çatısıyla ile yağmura karşı koruma sağlıyordu ve yakıt ikmaliyle onarımlara destek olacak kişiler de vardı.

Tabii ki ilk istasyonlar oldukça basit yapıdaydı. Hatta pompa sistemleri bile yoktu; yakıt, bidonlardan manuel olarak dolduruluyordu. Ancak bu sistem, o günlerin şartları için büyük bir yenilikti.

eski benzinlikler

Geçmişten günümüze evrim geçiren sistemlerden biri de akaryakıt istasyonları oldu. Şimdilerde pompa sistemlerinin yanı sıra özellikle yurt dışında self-servis hizmet bile var.

Tarihin bu şaşırtıcı detayı da otomobillerin geçirdiği evrimi ve modern dünyanın hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını anlamamıza güzel bir pencere açıyor.

Bunları da inceleyebilirsiniz:
İLGİLİ HABER

Akaryakıt İstasyonlarındaki Excellium, V-Power ve Ultimate Gibi Yeni Nesil Akaryakıtlar Ne Anlama Geliyor? Aralarındaki Farklar Var mı?
İLGİLİ HABER

Akaryakıt İstasyonlarında Kredi Kartı Ödemesi İçin Neden Market İçine Yönlendiriliyoruz?
İLGİLİ HABER

Hangi Araç İçin Kaç Oktanlı Benzini Tercih Etmeli? Yanlış Seçim Yapmadan Önce Bilmeniz Gerekenler Var!
İLGİLİ HABER

Arabanızın İçinde Benzin Kokusu Varsa Derhal Bunları Kontrol Edin! Kokudan Nasıl Kurtulacağınızı da Anlatıyoruz
İLGİLİ HABER

Farklı Benzin İstasyonlarından Aldığımız Yakıtlar Birbirinden Farklı mı? Öyleyse Ne Gibi Farkları Var?

 

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler