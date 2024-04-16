Beypazarı markalı maden suyunda fazla miktarda bor bulunduğu tespit edildi. İsviçreli yetkililer tarafından yapılan tespit kapsamında, belirli parti numarasına sahip maden sularının tüketilmemesi tavsiye ediliyor.

Türkiye'deki en popüler maden suyu markalarının başında gelen Beypazarı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veteriner İşleri Dairesi, bu maden suyunda olması gereken miktarın üzerinde bor bulunduğunu tespit etti. Yetkililer, ürünün tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundular.

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veteriner İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre borun maden suyu içeriğinde bulunması normal. Ancak son kullanma tarihi 14.02.2025 tarihli olan ".0940 4" parti numaralı maden suyunda yapılan incelemeler, borun fazla miktarda bulunduğunu ortaya koydu. Yapılan açıklamaya göre İsviçre'de söz konusu parti numarasına sahip maden suları, toplatıldı.

Fazla miktarda bor, doğurganlığı etkiliyor

Yapılan açıklamaya göre bor mineralinin fazla miktarda alınması, doğurganlığı etkileyen bir durum. "Sağlık riski göz ardı edilemez." diyen İsviçreli yetkililer, bu sodaların tüketilmemesi gerektiğini ifade ettiler.

Firmanın konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmadığını görmek için sosyal medya hesaplarını inceledik. Ancak şu an için herhangi bir açıklama yapıldığı göremiyoruz. Eğer konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa sizi yeniden bilgilendireceğiz.

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veteriner İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.