Bilim Açıklıyor: Bir Hap En Kolay Nasıl Yutulur?

Hap yutmak herkes için pek de kolay bir iş değil. Ancak Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi, hap yutmakta zorlananlara çözüm bulacak bir araştırma yapmış. Önerdikleri iki teknik ile hap yutarken eskisi kadar zorlanmayacaksınız.

Hap şeklindeki ilaçlar veya vitamin kapsülleri, birçok insan için baş belası nesnelerdir. Bir istatistiğe göre ABD’de ilaç kullanan her üç kişiden biri, hap yutarken ya mide bulantısı ya kusma ya da boğulma durumu geçiriyorlar. Bazı insanlar da hapları ağızlarına attıktan sonra uzunca bir süre yutamıyorlar. Peki bu durumun bir çaresi var mı?

Hapı Nasıl Yutarsınız?

Heidelberg Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, hap yutmak ciddi zorluklar taşıyor. Bu nedenle araştırmacılar iki yöntem öneriyorlar. Bunlardan birincisi için aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

Bir pet şişe suyu alın veya plastik bir şişeye su doldurun.

Hapı ağzınıza alın ve su şişesini dudaklarınızla kavrayıp ağzınızı sıkıca kapatın.

Şişeden suyu bebeklerin meme emmesi gibi emerek içmeye başlayın. Ancak ağzını kapalı tutmaya ve kenarlardan hava gelmemesini sağlamaya çalışın.

Araştırmacılar, bu yöntemle hap yutmakta zorlanan 140 kişiye gözleri kapalı olarak büyük haplar yutturmuşlar. Deneye katılanların %60’ında, hap yutmada olumlu bir değişim gözlemlenmiş. İkinci metodda ise %89 oranında bir gelişme gözlemlenmiş. Aşağıdaki adımları takip ederek ikincisine ulaşabilirsiniz.

Hapı dilinize koyun.

Ağzınıza bir yudum su alın fakat yutmayın.

Çenenizi göğsünüze dayayın.

Başınız bu şekilde öne eğikken hapı yutun.

Peki sizler hap yutarken bu yöntemleri kullanarak fayda sağladınız mı?