Çinli elektronik üreticisi Hisense, E Ink ekrana sahip yeni müzik oynatıcısını tanıttı. Siyah beyaz ekrana sahip cihaz, Hi-Fi ses desteği sunuyor. Cihazın önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.

Çinli elektronik üreticisi Hisense, E Ink teknolojili ekranı akıllı telefonlara taşıyarak dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı. Bugünse şirket, bu teknolojiyi yepyeni bir ürüne, bir müzik oynatıcıya taşıdı. Hisense Touch ismi verilen E Ink ekranlı cihaz, profesyonellere yönelik yardımcı bir araç olarak geliştirildi.

Hisense Touch, 8 milimetre kalınlığa ve 155 gram ağırlığa sahip. Cihazın tüm gövdesi tek bir metal parçadan oluşuyor. Cihazda 50 W hızlı şarj desteği ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Cihazın 5,84 inç büyüklüğündeki siyah beyaz renkli E Ink ekranı, ortam ışığı sensörüyle çalışıyor ve böylece renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor.

Hisense Touch özellikleri:

Hisense Touch, dinamik ekran tazeleme hızı özelliğine sahip. Bu nedenle kullanıcı, ekrana dokunduğunda ekranın netliği daha daha yüksek bir yenileme hızı sağlamak için azalıyor. Kullanıcı, parmağını ekrandan çektiğinde ekran kalitesi orijinal seviyeye geri geliyor. Bu da daha kaliteli bir okuma deneyimi sunuyor.

Bir müzik oynatıcısı olarak Hisense Touch, profesyonellerin işini görecek parçalara ev sahipliği yapıyor. Cihaz, ES9038 amiral gemisi dekoder çip ve ES9603 bağımsız amfi çipiyle Hi-Fi ses desteği sunuyor. ES9603 amfi çipi, 384 kHZ/32 bit çıkış destekliyor. Cihaz, bununla birlikte optimize edilmiş çift hoparlör de sunuyor.

Hisense Touch’un tek üzücü yanıysa şirketin bu tarz birçok ürününde olduğu gibi cihazın yalnızca Çin’de satışa sunulacak olması. 2-3 hafta içinde satışa çıkarılacağı açıklanan cihaz, 4 GB RAM ve 128 GB depolama modeliyle 1.599 yuan (yaklaşık 2.090 TL) karşılığında ön sipariş edilebiliyor.