Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da büyük deprem olmayacağını öne süren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a tartışma yaratacak bir cevap verdi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan depremin ardından bir kez daha "Büyük Marmara Depremi" tartışmaları alevlendi. Bu konuda bilim insanları arasında farklı görüşler bulunuyor. Bazı bilim insanları büyük bir deprem ortaya çıkmayacağını söylerken bazı uzmanlar ise depreme hazır olunması yönünde çağrılarda bulunuyor.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaptığı açıklamada “7 ve üstü deprem olmayacak. Çünkü Marmara Depremi ile ilgili malumatlar çürütüldü. Yegâne risk Kumburgaz çukurunda, orada da 6-6 buçuk arası deprem bekleniyor.” ifadelerini kullanmıştı. TV100'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum adlı programına konuk olan Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul'da büyük deprem olmayacak" şeklindeki iddialara verdiği yanıtla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Prof. Naci Görür'den ağır suçlama

Işık'ın sorduğu "Bazı bilim insanları diyorlar ki "Adalar’da böyle bir fay yok, bazı insanlar rant uğruna böyle bir fay hattı olduğundan bahsediyorlar" diyorlar. Daha da el artıranlar da "İstanbul Türkiye’nin en güvenli yeri" diyor. Ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Görür, cevap olarak "Bir kere onu diyenler bilim adamı değil." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür, "Title taşımak sizi bilim adamı olduğunuz göstermez. Bilim adamı; araştırma yapan, araştırma sonucu veriler toplayan, o verileri laboratuvarda analiz eden, yorumlayan ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunan ve yayımlayan insandır bilim adamı. Hiç yayın yapmayan adam, bilim adamı değildir." derken, "İstanbul’da deprem olmayacak demek büyük bir vebalin altına girmektir. Milyonlarca insanın can güvenliği noktasında bu kadar sorumsuz, bu kadar bilgiye dayanmadan beyanat vermek yarın deprem olduğunda ölecek binlerce insanın günahını yüklenmek demektir." ifadelerini kullandı.