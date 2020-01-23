810 Milyon Yıllık Dünyanın En Eski Mantar Fosili Bulundu

Narin yapıları ve mikroorganizmalardan zor ayrıştırılmaları sebebiyle mantar fosillerin bulunması bir hayli zor. Ancak Brüksel Üniversitesi’nden bilim insanları, 810 milyon yıllık bir mantar fosili bulmayı başardı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde dünyanın en eski mantarı keşfedildi. Bir kayanın içerisinde bulunan ve yaklaşık 810 milyon yaşında olan bu mantar fosili, önceki rekor mantarı 350 milyon yılla geride bırakmayı başardı.

Aslında mantarlar, daha sonra karadaki ilk bitkilerin yeşermesini sağlayacak olan ilkel toprakların oluşumuna yardımcı olarak yaşamın tarihinde oldukça kilit bir rol oynamıştı. Araştırmacılar, ilkel mantarların gölcük ya da kıyı göllerinde büyümeye başladığını söyledi.

Dünyanın en yaşlı mantarı

Araştırmanın yazarı ve Brüksel Üniversitesi jeoloğu olan Steeve Bonneville, “Bu, oldukça büyük bir keşif ve Dünya’daki organizmaların evriminin tarih çizelgesini yeniden düşünmemiz konusunda bizi harekete geçirdi” ifadelerini kullandı.

Mantarlar, su ve kara arasında geçişkenliği bulunan alanda oluşan kayalarda keşfedildi. Profesör Bonneville, bu mikrobik mantarların 500 milyon yıl önce Dünya’nın yüzeyini kaplayan ilk bitkilerin önemli partneri olduğunu dile getirdi.

Mantar keşiflerinin bu kadar önemli olmasının sebebi ise yapılan her keşfin bilim insanlarını şaşırtmayı başarabilmesi. Mantarların narin doğaları, fosillerinin bulunmasını bir hayli güç hale getirirken mikroorganizmalardan ayrıştırılmalarının zorluğu bu olayı daha da meşakkatli hale getiriyor.

Profesör Bonneville ve çalışma arkadaşlar,; keşfedilen yeni mantarı tarama cihazları kullanarak mikroskobik detaylarıyla birlikte analiz etti. Bu analiz sonucunda mantarın moleküler bileşenlerini de belirlemeyi başardılar. Araştırmacılar, mantarın hücre duvarındaki kitinin izlerini dahi bulmayı başardılar.

Araştırmanın yazarlarından yerbilimci Liane Benning, çapraz korelasyon kimyasalı ve mikrospektreskopik analizlerle elde ettikleri bulguların 800 milyon yıllık bir mantar kalıntısı olduğunu anlayabildiklerini söyledi. Bundan önce keşfedilen mantar fosillerinin organik kalıntılarının morfolojisine bakılıyordu. Prof. Bonneville, bu metodun organik fosillerin kimyasına zarar verdiğini ve sadece morfolojisini incelemelerine izin verdiğini söyledi.