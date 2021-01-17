Bilim İnsanları, Devasa Bir Dinozor Türü Keşfetti

Arjantin'de çalışmalar yürüten bilim insanları, yeni bir dinozor fosili buldu. Keşfedilen bu dinozorun, gelmiş geçmiş en büyük kara hayvanı olarak değerlendirilen Patagotitan'dan daha büyük olabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, Patagonya'nın kuzeyinde bir titanozora ait 24 omurga ve bazı pelvis kemikleri buldu. Söz konusu bu iskeletin, keşfi 2017 yılında duyurulan Patagotitan'dan daha büyük olabileceği düşünülüyor.

Arjantin'de bulunan ve 98 milyon yıldır toprak altında gömülü kalan fosilleşmiş iskelete sahip bu devasa dinozorun sadece boyutu değil keşfi de devasa olabilir. Archyde'da yer alan habere göre bu dinozor, "bilim insanlarının bulduğu en büyük kara hayvanı" olabilir.

Bu zamana kadar yaşamış en büyük kara canlısı olabilir

(Patagotitan)

Bilim insanlarının yaptığı çalışmada 24 omurga ve bazı pelvis kemikleri bulduğundan bahsetmiştik. Bu tür uzun boyunlu sauropoda dinozorlarının dünyanın her yerinde yaşadığı ancak son titanozorlardan bazılarının Güney Amerika'da yaşadığı belirtiliyor.

Yine bir Güney Amerika ülkesi olan Arjantin'de Patagotitan adında bir titanozor türünün keşfi gerçekleştirilmiş ve bu keşif, 2017 yılında duyurulmuştu. Keşif gerçekleştirildiğinde Patagotitan'ın yaşamış en büyük kara hayvanı olduğu düşünülmüştü. Araştırmacılar, yeni keşfedilen fosilin, bulunan en büyük sauropoda dinozorlardan bir tanesi olabileceğini ve boyutunun Patagotitan'ı da aşabileceğini belirtiyor.

Şu an için bulunan kemiklerin ait olduğu tür bilinmiyor ancak yeni bulunan kemiklerle bu bölgede daha önce çıkarılmış olanlar arasında bariz bir fark olduğu belirtiliyor. Keşfedilen bu fosilleşmiş iskeletin henüz bilinmeyen bir titanozor türüne ait olabileceği ifade ediliyor.

Rio Grande do Norte Üniversitesi'nden Aline Ghilardi, bulunan bu fosilin Patagotitan'dan daha büyük olduğunu iddia etme konusunda temkinli olunması gerektiğini dile getirirken bulunan bu canlının keşfedilmiş en büyük hayvanlardan bir tanesi olduğunun da su götürmez bir gerçek olduğunu ifade etti.