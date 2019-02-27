Dinozorların Yok Olmasına Neden Olan Bir Sebep Daha Bulundu

Bilim dünyası, uzun yıllardır dinozorların yok olmasına neyin sebep olduğu üzerine detaylı araştırmalar yapıyordu. Yaklaşık 40 sene önce, bu duruma Dünya'ya düşen bir asteroitin neden olduğu açıklanmıştı ancak yeni veriler, durumun bundan daha karışık olduğunu ortaya çıkardı.

Dünya'nın nasıl oluştuğu, gezegenin başlangıcında neler yaşandığı ve çok eski tarihlerde yaşayan canlılar hakkında bilim dünyası yıllardır çalışmalar yapıyor. Dinozorların yok oluşu, gezegenimizde olan yaşam ile ilgili belki de en çok merak edilen konulardan biri olmuştur. Yakın geçmişte bu soruya birkaç cevap bulan bilim insanları, en geçerli sebep olarak gezegene düşen bir asteroidin bu duruma neden olduğunu açıklamışlardı. Yıllar içinde yapılan çalışmalar ise dinozorların ve daha birçok canlı türünün yok olmasına yol açan etmenin, sadece bir asteroit olmadığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, yaptıkları detaylı çalışmalar ve elde ettikleri verilerin analizleri sonucunda söz konusu asteroidin Dünya'ya düştüğü zaman diliminde birçok farklı olayın aynı anda yaşandığını keşfettiler. Şiddetli fırtınalar, hava sıcaklığındaki anormal değişimler gibi faktörlerin yanı sıra, asteroitin çarpmasından sonra yaşanan büyük volkanik patlamaların canlı yaşamına ciddi zararlar verdiğini düşünen bilim insanları, konu ile ilgili çok daha derin çalışmalar yapmaya yöneldiler.

Yapılan açıklamalara göre, sözü geçen tüm doğal afetler bir şekilde birbirleri ile bağlantılı. Bunun tam olarak nasıl olduğunu ve canlıların soyunu tüketmede hangi derecede etkili olduğunu şu an için açıklayamayan bilim insanları, yakın zamanda bu durumu çözeceklerine inanıyorlar. Konu üzerinde çalışma yapan ekibin sözlerine göre, volkanların asteroit düşmesinden sonra şiddetli patlamalar yaşadığı aşikar. Bunun nedenini henüz açıklayamayan ekip, şiddetli volkanik patlamaların dinozorların yok oluşuna büyük etkisi olduğuna inanıyor.