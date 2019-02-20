Genetik alanında yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ederken, protein kodlayan genlerin halen daha tamamı çözülebilmiş değil. Yakın zamanda da bir gelişme yaşanması beklenmiyor.

Moleküler biyoloji ve genetik alanında çalışmalar, protein kodlayan genler konusunda sorun yaşamaya başlamış gibi görünüyor. Açıklanan bilgilere göre protein kodlayan genlerin yaklaşık olarak yüzde 20’lik bölümünün ne anlam ifade ettiği bilinmiyor. Üstelik maya ve insan proteinleri hakkında şimdiye kadar elde edilen bilgilerden yola çıkarak bu konudaki bilinmezliğin süreceğine dikkat çekiliyor.

Cambridge Üniversitesi’nden Valerie Wood ise, şu an bu durumu açıklamak için hiçbir ipuçlarının olmadığını belirtiyor. Bu konudaki bilinmeyenlere ilişkin Valerie Wood, bir proteinin dizilimde yer alan bir enzim olduğunu söyleyebildiklerini ifade ediyor. Ancak hangi reaksiyon için katalizör görevi gördüğü bilinmiyorsa, hangi işlev için var olduğunun da bilinemeyeceğini aktarıyor.

Valerie Wood önderliğindeki Cambridge Üniversitesi’ndeki ekip, 1990’larda protein kodlayan genler üzerinde birçok yeni keşfe aracılık etti. Ancak bu sürecin, 2000’li yıllarda giderek düştüğü ve son yıllarda da geleceğinin çok parlak olmadığı bir hale geldiği belirtiliyor. Bunun sebepleri arasında da en çok maddi yatırımlar öne çıkıyor. Çok uzun süren ve maliyeti yüksek projeler gerçekleştirilse bile, en sonunda sonuç elde edilmeme ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. Nitekim bu durum da çalışmaları dolaylı olarak durma noktasına getiriyor.

Bu konuda çok da umutsuz olmayan Valerie Wood, ilerleyen yıllarda büyük keşiflerin yapılmasının işten bile olmayacağını da sözlerine ekliyor.