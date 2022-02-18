Tarihte İlk Kez 'Dörtlü Asteroit Sistemi' Keşfedildi

Yayımlanan yeni bir araştırmaya göre tarihte ilk kez Güneş sistemimizde 'dörtlü asteroit sistemi' keşfedildi. Bilim insanları bu sonuca, Asteroit Elektra ismi verilen bir asteroidin etrafında dönen üçüncü bir uydunun bulunmasından sonra ulaşıldığını ifade etti.

Uzayın derinliklerinde yürütülen araştırmaların hızla devam ettiği bilinen bir gerçek. Teknolojinin gelişmesiyle daha da büyüyen bu araştırmalar her gün yeni bir keşfin bizlerle buluşmasını sağlıyor. Bundan birkaç gün önce yıldızların oluşumuna dair bildiklerimizi değiştirebilecek bir yıldız türünün keşfedildiğini sizlere aktarmıştık. Bunun yanı sıra Güneş sistemimize çok yakın bir yıldızda yaşama elverişli olabilecek yeni bir ötegezegenin bulunduğu geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

Bilim insanları şimdi de asteroitler ile ilgili yeni bir keşfe imza atıldığını duyurdu. Tayland Ulusal Astronomi Araştırma Enstitüsü, Lyon Üniversitesi ve Sorbonne Üniversitesi’nde bulunan araştırmacılar tarafından yürütülen ve Astronomy ve Astrophysics dergisinde yayımlanan bir araştırma, Güneş sistemimizde ilk kez dörtlü bir asteroit sisteminin görüntülendiğini gösterdi.

Üç uyduya sahip olduğu keşfedilen ilk asteroit

Öncelikle dörtlü asteroit sisteminin ne olduğundan bahsedelim. Uzmanlara göre etrafında üç uydusu bulunan asteroit sistemlerine bu isim veriliyor. Yayımlanan yeni araştırma da ilk olarak 1873’te astronom Christian Peters tarafından görülen ve Asteroit Elektra ismi verilen bir asteroidin bu sisteme sahip olduğunun keşfedildiğini kaydediyor. G tipi bir asteroit olan bu cismin yaklaşık 260 kilometre çapında olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Asteroit Elektra’nın ilk uydusunun 2003’te, ikinci uydusunun ise 2014’te keşfedildiği; yeni araştırma ile de üçüncü bir uydunun asteroit sistemine eklendiği bilim insanları tarafından vurgulandı. Yeni bulgunun ilk olması sebebiyle oldukça ilgi çekici ve şaşırtıcı olduğunu belirten araştırmacılar, bu keşfin Şili’de yer alan Çok Büyük Teleskop (VLT) tarafından elde edilen verilerin incelenmesi sonucunda yapıldığını da açıklamalarına ekledi. Ek olarak uydunun görüntülenmesi için asteroidi çevreleyen ışığın azaltılmasını sağlayan bir algoritmadan yararlanıldığı da gelen haberler arasında yer aldı.

Bilim insanları S/2014 (130) 2 olarak adlandırılan bu uydunun, 1,6 kilometre çapında olduğunu ve diğer iki uydudan daha küçük olduğunu belirtti. İlk keşfedilen uydunun 6 kilometre çapında olduğunu, ikincinin ise 2 kilometre çapında olduğunu da söyleyelim. Ayrıca, yeni uydunun asteroide diğer uydulardan daha yakın olduğuna ve uydunun parlaklığının asteroidin kendi parlaklığından 15.000 kat daha az olduğuna da yayımlanan araştırmada vurgu yapıldı.

Gök bilimcilere göre bu durum da kullanılan algoritmanın gelecekte parlaklığı az olan cisimlerin keşfinde kullanılabileceğini; yani büyük bir önem taşıdığını gösterdi.