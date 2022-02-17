IXPE Uzay Aracının Çektiği İlk Uzay Fotoğrafı Paylaşıldı

NASA, IXPE uzay aracının çektiği ilk uzay fotoğrafını paylaştı. 400 yıl önce patlayan Cassiopeia A; gökyüzünün en parlak gökbilimsel radyo kaynağı olarak anılan bir süpernova kalıntısı ve söz konusu fotoğrafta da o yer alıyor.

NASA 14 Şubat'ta IXPE uzay aracının çektiği ilk uzay fotoğrafını paylaştı. Ve bu fotoğraf 400 yıl önce patlayan, gökyüzünün en parlak gökbilimsel radyo kaynağı Cassiopeia A oldu. Çekilen fotoğrafa geçmeden önce IXPE uzay aracından bahsedecek olursak; kara deliklerin, nötron yıldızlarının ve pulsarların kozmik X-ışınlarının polarizasyonunu ölçmek için tasarlanmış ve toplamda üç teleskoba sahip bir gözlemevi diyebiliriz.

IXPE, geçtiğimiz aralık ayında fırlatıldı ve haliyle henüz görevin çok başında. Ancak gelen ilk fotoğraf bile bu görevin karşımıza ne kadar eşsiz görüntüler çıkaracağının bir kanıtı niteliğinde. Dilerseniz gelin, gelen görüntünün detaylarına birlikte göz atalım.

İşte IXPE uzay aracının çektiği ilk fotoğraf

NASA'nın 9 Aralık 2021'de uzaya fırlattığı IXPE uzay aracı, yaklaşık olarak bir ay süren devreye alma aşamasını bitirdikten sonra 14 Şubat'ta ilk fotoğrafını çekti. Bu fotoğraf NASA tarafından meraklıları ile paylaşıldı. IXPE uzay aracı gözlerini ilk olarak 400 yıl önce patlayan bir süpernova yıldızının kalıntılarından oluşan Cassiopeia A'ya çevirdi.

Fotoğrafın sunduğu veriler, bilim insanlarına pek çok farklı bilgi hakkında fikir veriyor. Örneğin fotoğrafta ağırlıkta olan 'fuşya' diyebileceğimiz renk tonunun doygunluğu, X-ışını yoğunluğuna dair bir rehber niteliğinde. Tabii ki bu bilimsel verilerin yanında, görüntünün son derece etkileyici olduğunu da söyleyebiliriz. Bundan yüzlerce yıl önce patlamış bir süpernova kalıntısı, her ne kadar çıplak gözle böyle görünmese de, bu haliyle büyüleyici görünüyor.