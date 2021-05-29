Bilim İnsanları, İnsan Ömrü İçin 'Mutlak Sınır'ı Açıkladı

Yeni yapılan araştırmaya göre insanların ömrünün mutlak bir sınırı var. Bu noktaya eriştikten sonra insan bedeninin kendi kendini onarma özelliği tamamen kayboluyor.

Uzun yaşam çok uzun zamandır insanların konuştuğu konulardan biridir. Çok uzun çağlardır uzun yaşamanın sırlarını ortaya çıkarmak için çalışmalar yapılıyor. Yeni bir araştırma ise insanların ömrünün sınırını ortaya çıkardı.

Bilim insanları, ortalama insan ömrünün 120 ile 150 yıl arasında olabileceğine inanıyor. Yine de bedenlerimizin bir son kullanma tarihi bulunuyor. Bedenlerimiz bu limite ulaştıktan sonra artık kendilerini yenileyemiyor. Bu noktadan sonrasında bedenimizdeki bozulmalar artık geri döndürülemez hale geliyor.

İnsan bedeninin limitleri "şimdilik" belli

Yıllar içerisinde bedenlerimiz hastalık ya da sakatlık gibi sorunlarla bir noktadan sonra başa çıkamıyor. Ancak bilim insanlarına göre insanlar daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebiliyor. Profesör Judith Campisi, bu tür çalışmaların çeşitli insan topluluklarına ait tarihi ve güncel veriler kullanılarak yapıldığını belirtti.

Araştırmacılar ABD, Birleşik Krallık ve Rusya gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu pek çok ülkeye ait anonimleştirilmiş tıbbi veriler üzerinde çalışma yaptı. Bu veri setinde 500 binden fazla insana ait veriler yer aldı. Birkaç ayda bir yapılan kan tahlillerinin sonuçları incelemeye dahil oldu.

Kan tahlili sonuçları, katılımcıların yaşlarına göre üç farklı gruba ayrıldı. Bu tahlillerde hastalıklarla mücadele eden iki grup beyaz kan hücresinin oranına bakıldı. Ayrıca kırmızı kan hücrelerinin de çeşitliliğine ve boyutlarına odaklanıldı. Kişiler yaşlandıkça bu sayılar artış gösteriyor.

İnsan ömrü 120 ile 150 yıl arasında

Kan tahlillerinden elde ettiği verileri dinamik organizma durum indikatörü adı verilen teste sokan bilim insanları, böylece nihai insan ömrü konusunda tespitlerde bulundu. Bu inceleme teknik olarak biyolojik yaşın tespiti için kullanılan bir yöntem.

Ortaya çıkan verilere göre insan bedeninin sınırı 120 ile 150 yıl arasında bulunuyor. Bu noktadan sonra artık bu hücrelerin yenilenme yeteneği kayboluyor. Hastalık ve sakatlık gibi durumlara karşı koyamayacak hale gelen insanlar da hayatta kalamıyor.