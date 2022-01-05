Bilim İnsanları, Japon Balıklarına Araba Sürmeyi Öğretti

Bir grup bilim insanı, japon balıklarına araba sürmeyi öğretti. Çalışma için özel bir platform oluşturan uzmanlar, bu araştırma sayesinde balıkların yabancı bir ortamda dahi yiyeceğe ulaşabileceklerini göstermiş oldular.

İsrail'de hizmet vermekte olan Ben-Gurion Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, oldukça ilginç bir çalışma yaptılar. Japon balıkları üzerinden yapılan bu çalışmada, balıkların tamamen yabancı bir ortamda belirlenen bir hedefe gitmeyi öğrenebileceği ortaya çıktı. Behavioral Brain Research isimli dergide yayımlanan araştırma, çok konuşulacak sonuçlara sahip.

Bilim insanları, japon balıklarının yabancı bir ortamda bir hedefe ulaşıp ulaşamayacağını anlamak istediler. Yapılan çalışmalar sonucunda balıklara özel bir "araba" tasarlayan bilim insanları, yem yardımı ile balıklara bu arabayı sürmeyi öğrettiler. Evet yanlış duymadınız. Bir grup japon balığı, yeme ulaşmak uğruna kendilerine özel tasarlanmış bir arabayı kullanmayı başardı.

İşte japon balıkları için özel olarak tasarlanan 'araba'

Bilim insanlarının balıklar için hazırladığı özel tasarım araba, temelde bir akvaryumun özel bir platform üzerine yerleştirilmesinden oluşuyordu. Bu platforma tekerlekler, kameralar ve hatta LiDAR sensörler ekleyen bilim insanları, 6 japon balığını bu düzeneğin içine koydular. Daha sonra da balıklar için belirli hedefler oluşturan ve her hedefe ulaştıklarında onlara yem veren bilim insanları, japon balıklarının yem uğruna hedeflere ulaşmayı başardıklarını gördüler. Balıkların bulunduğu noktayı sensörler aracılığıyla tekerlere ileten ve hareketi sağlayan sistem, balıkların başarısını ortaya koydu. 30'ar dakikalık seanslar, balıkları bir süre sonra adeta profesyonel sürücüler haline getirmişti.

Japon balıklarının hedefleri her zaman basit değildi. Bu canlıların zorluklar karşısında nasıl tepki vereceğini anlamak isteyen uzmanlar, hedef güzergahına bazen çıkmaz sokaklar bazense çeşitli engeller eklediler. İlginçtir ki japon balıkları, bir süre sonra bu engelleri de çok kolay bir şekilde aşabilecek hale geldiler. Her seferinde zaman ve güzergah ölçümleri de yapan bilim insanları, balıkların eğitimler arttıkça daha iyi işler çıkardıklarını tespit ettiler.

Balıkların takip ettiği güzergah örnekleri

Araştırmanın ortak yazarlarından bir tanesi olan Ronen Segev, konuyla ilgili açıklamalarında "Araştırma, japon balıklarının tamamen farklı bir karasal ortama transfer olabildiğini ve başarılı bir şekilde gezinebildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, bu araştırmanın yalnızca japon balıklarına özel olmayabileceğini düşünüyorlar. Zira japon balıklarının araba sürmelerini sağlayan özellikleri, beyinlerinde bulunan ve yön ile ilgili yönetimi sağlayan hipokampus bölgesiydi. Bu bölgenin memeliler, kuşlar ve balıklarda ortak olduğunu söyleyen uzmanlar, aslında pek çok canlının yabancı oldukları bir ortamda başarılı bir şekilde hareket edebileceklerini ifade ediyorlar.

Bilim insanları şimdi, bu araştırmanın kapsamını genişletmeyi planlıyorlar. Daha geniş alanlarda çalışacaklarını belirten araştırmacılar, yeni çalışmaların sonuçları için de heyecanlı olduklarını söylüyorlar...

Yapılan çalışmadan paylaşılan bir video

Ronen Segev'in paylaştığı başka bir video