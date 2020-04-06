Bilim İnsanları, Koronavirüsü Müziğe Dönüştürdüler

MIT’den bilim insanları, koronavirüsün yapısını müziğe dönüştürdüler. Eski bir biyoloji yöntemi olan bu uygulama virüse karşı ilaç bulunmasını kolaylaştırabilir.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) bilim insanları, koronavirüsün yapısını alışık olmadığımız bir yöntemle açıklıyorlar. Bilim insanları koronavirüsü oluşturan spike proteinlerinin yapısını sonifikasyon yöntemini kullanarak müziğe dönüştürdüler.

Sonifikasyon ismi verilen bu yöntem uzun bir zamandır bilim insanları tarafından kullanılıyor. Maddelerin temel bileşenlerine belli notalar verilerek uygulanan bu yöntem ile bütün maddelerin yapısı müziğe dönüştürülebiliyor.

Koronavirüsün yapısı nasıl müziğe dönüştürüldü?

Koronavirüsün yapısını oluşturan protein olan spike, koronavirüsün hücrelere bağlanmasını sağlıyor. Bu proteinin yapısının müziğe dönüştürülmesi için virüsün proteininin farklı tarafları kullanıldı. Spike proteini, tüm diğer proteinler gibi amino asitlerden oluşan sivri uçlara sahip. Bilim insanları da bu amino asitlerin her birine notlar atadılar. Amino asitlere notalar atandıktan sonra amino asitlerin bir araya gelişlerine göre notalar bir araya getirildi.

Gerçek hayatta amino asitler sarmal bir şekilde kıvrılma veya bir tabaka üzerine uzanma eğilimi gösterir. Araştırmacılar, amino asitlerin bu eğilimlerini göz önünde bulundurarak notaların sürelerini ve genişliklerini belirlediler.

Koronavirüsün yapısı neden müziğe dönüştürüldü?

Koronavirüsün yapısının müziğe dönüştürüldüğünü duyan birçok insanın aklına neden böyle bir çalışma yapıldığı sorusu gelebilir. Biyoloji bilimi açısından bunun ciddi bir açıklaması var. Sonifikasyon, bu maddelere bağlanacak maddelerin belirlenmesi sürecini kısaltabiliyor.

MIT’den bilim insanları da koronavirüsün yapısını müziğe dönüştürerek, koronavirüsün tedavisinde kullanılacak ilacın keşfedilmesi çalışmasını hızlandırmak istiyorlar. Ortaya çıkarılan koronavirüs şarkısı sayesinde koronavirüse bağlanacak ilacın belirlenmesi, çok daha kolay ve hızlı olabilir.

MIT’den araştırmacılar, sonifikasyonun moleküler modelleme gibi geleneksel protein inceleme yöntemlerinden çok daha kolay ve hızlı olduğunu öne sürüyorlar. Spike proteinin müzikal yapısı, diğer sonifiye proteinlerin verilerinin olduğu geniş veritabanı ile karşılaştırılması ile ilacın bulunması süreci hızlandırılabilir.

Koronavirüsün yapısınından elde edilen şarkı için bilim insanları notaları belirledikten sonra kendi seçtikleri enstrümanlarla bu şarkıyı ortaya çıkardılar. Koto isimli Japon enstrümanı, bu şarkının temelini oluşturuyor. Başka bilim insanları kotonun yerine başka bir enstrüman kullanarak koronavirüs şarkısını yeniden oluşturabilirler.

Koronavirüsün yapısından elde edilen müzik: