Bilim İnsanları, Plüton’daki Sisin Kaynağını Araştırıyorlar

NASA, New Horizon projesi kapsamında 2015 yılında cüce gezegen Plüton'u yakından incelemiş, gezegende bir sis tabakası olduğunu fark etmişti. Bilim insanları şimdi, bu sis tabakasının neden var olduğunu araştırıyorlar.

NASA’nın New Horizon görevinde 2015 yılında Plüton’dan elde ettiği veriler, beklenmedik bir durumu ortaya çıkardı: Plüton’un üzeri bir sis tabakası ile kaplı. Cüce gezegenin üzerindeki bu sis örtüsü, gezegenin Satürn’ün uydusu Titan’ın sahip olduğu gibi deniz ya da göllere sahip olabileceğini gösterebilir.

NASA’da görevli bilim insanı Bonnie Buratti, 8 Ocak’ta gerçekleştirilen Amerikan Astronomi Derneği’nin 235. toplantısında yaptığı sunumda, “Plüton’un bir sis katmanına sahip olması şaşırtıcı. Plüton’un yeni bir Mars olduğundan bahsediyorduk. Ama Plüton, yeni bir Titan da olabilir gibi görünüyor” dedi.

Titan, Satürn en büyük uydusu. Uydu, üzerindeki göller, denizler ve kalın atmosfer nedeniyle Dünya’ya benziyor. Ancak Titan’da bulunan göl ve denizler sudan değil metan ve etandan oluşuyor. Titan’da bulunan göl ve denizler, uydunun bir sis bulutuna sahip olmasını sağlıyor.

Gökbilimciler, şimdi Titan’da bulunana benzer bir fenomenin Plüton’da da olabileceğini düşünüyorlar. Buratti yaptığı açıklamada, çalışmalarının temelinin sis ve cüce gezegenin yüzeyi arasındaki bağlantıyı kurmak olduğunu açıkladı.

Bilim insanları, ilk olarak Plüton’da bulunan sisin hangi maddelerden oluştuğunu bulmak istiyorlar. Bunun için Buratti ve ekibi, Titan ve Neptün’ün buzlu uydusu Triton’dan elde edilen verileri Plüton’dan elde edilen verilerle karşılaştırıyorlar. Verilerin karşılaştırılması Plüton’daki sisin hangi maddelerden oluştuğunu ortaya çıkarabilir.

Verilerin karşılaştırılmasından elde edilen model, Plüton’daki sisin yapısı hakkında şimdiden bazı bilgiler verdi. Plüton’daki sisin ışık imzasının kırmızımsı tonu, siste organik maddelerin varlığına işaret ediyor.

Plüton’daki sis tabakası ile ilgili olarak çalışma yürüten Bonnie Buratti, araştırmanın sınırlarının çok büyüyebileceğini düşünüyor. Plüton’daki sis tabakasının Güneş sistemimizin ötesindeki başka yerlerde de olabileceği düşünülüyor. Buratti, “Sis tabakası Güneş sistemimizde en az iki gök cisminde gözlendiği için benzer bir şey dış gezegenlerde de olabilir” dedi.