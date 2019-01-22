Northeastern Üniversitesi'nden Alireza Ramezani, ilerideki keşiflerde kullanılabilecek, hem yürüyen hem de uçabilen robot geliştirdi.

Çift ayaklı bir robot, uzak bir gezegenin yüzeyinde yürüyebilir. Sensörleriyle çevreyi tarayıp, elde ettiği verileri Dünya’ya gönderebilir, gevşek kayalara güvenle inebilir fakat tüm bunların gerçekleşmesine daha çok fazla zaman var.

Northeastern Üniversitesi’nde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği departmanında asistan profesör olan Alireza Ramezani, bizi bu geleceğe bir adım daha yaklaştırıyor.

İsmi kısaca LEONARDO (LEg ON Aerial Robotic DrOne) olan bir robot, günümüzdeki birçok robotun sahip olmadığı yeteneklere sahip: yürüyebilmek ve uçabilmek.

Ramezani “Başlangıçta, kaşif tasarlama amacıyla geliştirilmişti. Sistemin ayaklı hareketliliği ve hızlı hava hareketliliği, otonom keşifler yapmak için birleştirildi” diyor.

Leo, yaklaşık 75 cm uzunluğunda, karbon fiber bir gövdeye sahip ve sadece 2.7 kg ağırlığında. Ayrıca her iki tarafında da iticileri bulunuyor. İticiler, istikamet belirlemek için kullanılabilse de uçmak için de kullanılabiliyor.

Ramezani “Amacımız, quadcopter (dört pervaneli robot helikopter) yapmak değil. Amacımız, bacaklarını kaldıraç olarak kullanabilecek ve iticilerini zıplama kapasitesini artırmak için kullanabilecek bir robot yapmak” dedi. Ayrıca, iticiler dengesiz yüzeylerde robotun dengede kalmasına ve düşmemesine yardım edebiliyor.

“Mühendislikte mükemmelliği yakalamak için doğaya bakabilirsiniz ve birçok şey öğrenebilirsiniz” diyen Ramezani “Yaptığım tasarımlarda bana ilham veren şey bu” dedi.

Ramezani, asla düşmeyen, zorlu arazi koşullarında ilerleyebilen hatta uçabilen ve zıplayabilen robotların, ileride keşifler için kullanılabileceğini söylüyor.