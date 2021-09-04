Denis Villeneuve tarafından yönetilen bilim kurgu filmi Dune'un tam incelemeleri film çıkana kadar saklanıyor olsa da ön gösterimle filmi izleme şansı yakalayan insanların sosyal medyada yaptığı geri dönüşler, fazlaca beklenen filmin beklentileri karşılayacağına işaret ediyor.

Ortaya koyduğu işlerle sinema dünyasında adından fazlaca söz ettiren yönetmen Denis Villeneuve’nin yönettiği bilim kurgu filmi Dune, İtalya’da ön gösterime çıktı. Alınan geri dönüşlerin büyük bir bölümü filmin muazzam olduğuna işaret ederken diğerleri, hikâyenin sinemaya yeterince iyi aktarılamadığını öne sürüyor.

Tam eleştirmen yorumlarını film çıkana kadar göremeyecek olsak da filmin ön gösteriminden ayrılan kişiler, film hakkındaki deneyimlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. 6 dakika boyunca alkış alan film, yapılan paylaşımlara göre akıllardan kolay kolay silinmeyecek.

“Bana göre Dune, tüm zamanların en iyilerinden”

Filmler hakkında içerik üreten Awais Irfan, Dune filminin tüm zamanlarının en iyilerinden olduğunu ve filmin; ses, görüntü ve hikâye anlatıcılığı elementlerini oldukça muazzam bir şekilde harmanladığını söyledi.

Yine aynı mecradan Lorenzo Ciorcalo, oyuncuların üstlerine düşeni oldukça başarılı şekilde yaptığını, filmin heyecanının giderek arttığını ve bunun izleyiciye oldukça iyi bir şekilde aktarıldığını söyledi. Filmi genel olarak, “kaosun içindeki zerafet” şeklinde tanımladı.

Almanya’daki Yorck Kinogruppe sinema zincirinden Marvin Wiechart, filmin her yönüyle dünya dışından olduğunu ve başka hiçbir sinema deneyimine benzemediğini söyledi. Buna ek olarak filmi Venedik’te izlemenin tarihe tanıklık etmek gibi olduğunu söyleyen Wiechart, bu filmin, sinema için geçecek 10 yılı şekillendirecek nitelikte olduğunu belirtti.

Bu geri dönüşler dışında Dune filmi, İtalya’da devasa bir kalabalığın oluşmasına sebep oldu. Ön gösterime yapılan geri dönüşlerden hareketle filmin bir başyapıt olacağını söylemek hata olsa da sağlam bir ürünün yolda olduğunu söyleyebiliriz. Film sinemalarda yerini aldığında hem birinci elden deneyimleme şansı yakalayacağız hem de kapsamlı eleştirmen yorumları karşımızda olacak. Siz de beklentilerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.