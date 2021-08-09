Bilim Kurulu Üyesi, Vakaların Neden Takıldığını Açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Türkiye'de iki doz aşı olanların oranı %40'ı geçmeseydi günlük vaka sayısı çok daha hızlı artabilirdi" açıklamalarında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinde 2. yıla doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Türkiye'de aşılanma yaşının düşmesine rağmen ne yazık ki vaka sayılarında belirli bir düşüş yaşanmadı ve her gün en az 20 bin yeni vaka haberi almaya devam ediyoruz.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın yaptığı açıklamalara göre Türkiye'de her gün 20 bin kişinin pozitif çıkmasının ardındaki neden, nüfusun %40'ının aşılanmış oluşu. İlhan, aşılanma olmasaydı her gün çok daha fazla vaka sayısına ulaşacağımızı, aşılanma sayesinde bu sayının 20 bin civarında takılı kaldığını dile getirdi.

"Vakalar çok daha yukarı gidebilirdi"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, yaklaşık 1,5 yıldır devam eden pandemi sürecinde geçen yıla göre gözle görülür bir değişiklik yaşandığını dile getirdi. İlhan, vaka sayılarının hızlı bir şekilde yükselmemesinin ardında yatan tek sebebin COVID-19 aşısı olduğunu, iki doz aşı sayısında %40'lık orana ulaşılmasaydı her şeyin daha kötüye gidebileceğini belirtti.

İlhan'ın açıklamalarında tam olarak şu ifadeler yer aldı; "Vakalar 20 bini geçmiş olsa da daha da hızlı yükselmemesinin temel nedeninin aşı olduğuna inanıyorum. Eğer elimizde 2 doz aşısı olan yüzde 40'lık nüfusumuz olmasaydı ya da bir doz aşısı olup antikoru oluşmaya başlayan nüfusumuz olmasaydı bu vakalar çok daha yukarıya gidebilirdi. Konuya bir de böyle bakmak gerekiyor."

Prof. Dr. İlhan'ın açıklamasının gündeminde bir de aşı olduğu için tedbiri elden bırakan insanlar yer aldı. Aşılamanın yaşı değişse de süreçte hiçbir değişiklik olmadığını belirten İlhan, insanların iki doz aşı olsa dahi maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.