Bilim Kurulu Üyesi Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, PCR testleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Testler konusunda endişelenecek bir şey olmadığını söyleyen Kayıpmaz, güncel PCR testlerinin varyantları da tespit edebildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, zaman zaman Türkiye'de de tartışılan PCR testleriyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Testlerle ilgili hiçbir soru işareti olmadığını belirten Kayıpmaz, yapılan güncel testlerin varyant tespitlerinde başarılı olduğunu ifade ediyor.

Bilim Kurulu Üyesi, SARS-CoV-2 virüsünün dört yapısal proteinden oluştuğunu hatırlatarak, Delta varyantına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Virüsün orijinal versiyonundaki spike proteinin L452R, T478K, D614G, P681R isimli dört mutasyona uğrayarak delta haline geldiğinden bahseden Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye'deki PCR testlerinin bu varyantı gözden kaçırmadığını ifade etti. Ayrıca, bilim dünyasını endişelendiren alfa, beta ve gamma varyantları da ülkemizdeki PCR testlerinde tespit edilebiliyor.

Önemli varyantların PCR testlerinden kaçması mümkün değil

Doç. Dr. Kayıpmaz konuyla ilgili olarak, "Ülkemizde kullanılan PCR kitleri, koronavirüsün delta varyantındaki 'L452R', beta ve gamma varyantındaki 'E484K' ve alfa varyantındaki 'D3L' mutasyonunu eş zamanlı ayırt ederek tespit edebilen kitlerdir. Bundan dolayı hem delta varyantının hem de diğer endişe verici varyantlar olan alfa, beta ve gamma varyantlarının ülkemizde kullanılan güncel PCR testinden kaçması mümkün gözükmemektedir." şeklinde konuşuyor ve sözlerini şu şekilde tamamlıyor:

"Koronavirüsün alt solunum yollarında yoğunlaşması ve örneğin alındığı üst solunum yollarında viral yükün azalması, klinik, laboratuvar ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu ancak çok nadiren de olsa PCR testi negatif sonuçlanan olguların en olası sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır."