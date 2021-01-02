En Fazla Bilim ve Mühendislik Araştırması Yayımlayan Ülkeler

ABD Ulusal Bilim Vakfı, 2008 - 2018 yılları arasında en fazla bilim ve mühendislik araştırması yayımlayan ülkeleri açıkladı. Listeye göre ilk sırada 528.263 araştırmayla Çin bulunuyor.

Dünyanın bir adım ileriye taşınması için en önemli noktalar bilimsel araştırmalardır. Bu bilimsel araştırmalar sayesinde kendimizi ve evrenimizi daha iyi tanıyabilir, sağlığımızı uzun süreler koruyabilir ve katma değerli ürünler elde edebiliriz. Dünyada en fazla bilimsel araştırmaya sahip ülkelerin ekonomik olarak da çok güçlü olmasının arkasında bu sebep yatıyor.

Bu konuda uzun soluklu bir araştırma yapan ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) 2008 - 2018 yılları arasında hangi ülkenin ne kadar bilim ve mühendislik araştırması yayımladığını gösteren bir veri yayınladı. Yayınlanan bu veriye göre bu 10 yıllık süreçte dünyada 2.555.959 bilim ve mühendislik araştırması yayımlandı. 1998 - 2008 yılları arasında yayımlanan 1.755.850 makale olduğu düşünülürse, bu yeni 10 yıllık süreçte yayımlanan makalelerin fazlasıyla arttığını görebiliriz.

En fazla araştırma Çin'de yayımlandı

Başta dünya olmak üzere ülkelerin kendi çıkarlarına da hitap eden bu bilim ve mühendislik araştırmalarında en başarılı ülkenin Çin olduğu görülüyor. 2008'deki listede başı çeken ABD, günümüzdeki listeye baktığımızda Çin'in ardından ikinci sırada yerleşmiş durumda. Rapora göre Çin, 10 yıllık süreçte toplamda 528.263 bilim ve mühendislik makalesi yayınladı. ABD ise 422.808 makaleyle dünyada en fazla bilim ve mühendislik alanında araştırma yapan ikinci ülke oldu. Bu iki ülkeyi ise sırasıyla Hindistan, Almanya ve Japonya takip etti. Avrupa'da da çok sayıda bilimsel makale yayımlandığı görülürken, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin toplamda 622.000 kadar bilim ve mühendislik araştırmasına ev sahipliği yaptığı gözlemlendi.

Ne yazık ki ülkemiz listede kendine yer bulamadı. Umarım bizler de 2028'de yayımlanacak raporda Türkiye olarak yer bulabiliriz.