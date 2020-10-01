Google Haber Makaleleri İçin 3 Yılda 1 Milyar Dolar Ödeyecek

Google’ın CEO’su Sundar Pichai, şu anda iki ülkede hizmete açılan ve ilerleyen günlerde küresel pazarda da karşımıza çıkacak Google News Showcase için yayıncılara üç yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapılacağını açıkladı.

Google, önümüzdeki üç yıl için “Google News Showcase"e ciddi miktarda yatırım yapma hazırlığı içerisinde. Yeni bir tür haber deneyimi sunmak isteyen Google, bunun için üç yıllık süreç boyunca yayıncılara 1 milyar dolar ödeme yapacak. Şirket, okuyuculara daha fazla ve doğru bilgi sağlamak için ödüllü haber sitelerinden oluşan bir içerik küratörü oluşturacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Google ve Alphabet CEO’su Sundar Pichai, bir blog gönderisinde, “Son birkaç yılda, her ay dünya çapındaki haber sitelerine 24 milyar ziyaret gönderen Google News Initiative’in 300 milyon dolarlık taahhüdüyle, küresel olarak yerel yayıncılar için acil durum fonu da dahil olmak üzere haber endüstrisini desteklemek için pek çok adım attık. Covid-19 ve Dijital Büyüme Programı’mızın küçük ve orta ölçekli yayıncıların iş büyümelerini hızlandırmaya yönelik etkisini görüyoruz.” dedi.

Önümüzdeki yıllarda yatırımlar artacak

Blog gönderisinde önümüzdeki yıllarda yapılacak çok şeyin olduğunu söyleyen Pichai, “Bugün Google’ın haber yayıncılarıyla ortaklıklar ve haberlerin geleceği için yaptığı 1 milyar dolarlık yatırımla uzun vadeli desteğimizi duyurmaktan gurur duyuyorum.” şeklinde konuştu.

Google News Showcase, zaman çizelgeleri ve ilgili hikayeler yardımıyla okuyucuların ilgi alanlarına yönelik daha fazla seçeneğe sahip olacak. Bu sayede Google News Showcase’i kullanan yayıncıların okuyucularıyla daha derin bir ilişki geliştirmesinin de önü açılacak.

Google News Showcase, bugün Brezilya ve Almanya’daki okuyucular için sunulmaya başlayacak ve önümüzdeki aylarda diğer ülkelerde de yayınlanacak. Başlangıçta ürün yalnızca Android’de “Google Haberler” uygulamasıyla sunulacak. Daha sonrasında ise bu uygulamanın iOS’a da geleceği açıklandı.