Bilime Göre İnsanlar Karakter Olarak 4’e Ayrılıyor (Anket)

İnsanların karakter yapılarını sınıflandırmayı amaçlayan geniş kapsamlı bir çalışma, sanılanın aksine 5 değil 4 farklı karakter yapısına sahip olduğumuzu ortaya koydu. Söz konusu karakter yapılarından hangisine sahip olduğunuzu kolayca tespit edebilirsiniz.

Aslında insanların karakter yapıları, içerisinde bulundukları şartlara göre de şekillenebiliyor. Genellikle sosyal ilişkilere ve bireysel psikolojiye dayanan bu yapıları matematiksel olarak sınırlandırmak çok güç. Değişen dünyada farklı toplumların üyesi olan insanlar farklı özellikler sergileseler de bilim dünyasında bu işi sınıflandırmaya yönelik çok sayıda çalışma yapılıyor.

1.5 milyon katılımcıya yöneltilen 400 soruluk bir anket çalışması, karakter sınıflandırma konusunda yapılmış en geniş kapsamlı ve güncel araştırmalardan birisi oldu. Çalışmanın yapıldığı Northwestern Üniversitesi’nden psikolog William Revelle, "Hipokrat'ın yaşadığı dönemden bu yana kişilik tiplerini sınıflandırmak üzerine çalışmalar yapılır. Her yeni çalışmayla önceki bilimsel modelin hatalı olduğu kanıtlanabilir” açıklamasıyla, araştırmanın genelleme yapmak için çok da uygun olmadığını belirtti. Yine de çalışmanın sonuçları son derece güncel ve gerçekçi.

400 soruluk anketle tespit edilmeye çalışılan karakteristik özellikler; şeffaflık, uyumluluk, dürüstlük, dışa dönüklük ve duygusal dengesizlik olarak sınıflandırılabilir. Nitekim önceki çalışmalarla ortaya çıkan bu 5 kategori üzerine hazırlanan sorular, aslında 4 farklı karakter tipi olduğunu ortaya çıkarttı. Bu kategoriler şu şekilde sıralandı:

Ortalama karakter:

Erkek bireylerden daha çok kadınlarda rastlanıldığı tespit edilen bu karakter tipi, diğer kategorilerin ortalaması niteliğinde. Ortalama karakterler dışa dönük olmakla birlikte duygusal dengesizliği yoğun şekilde yaşıyorlar. Genelde içlerine kapanık gibi görünen bu kişiler, girişken ve konuşkan olsalar da şeffaf davranmayabiliyorlar.

Çekingen karakter:

Bu karakter yapısına sahip olan insanlar, diğer kategorilerdeki insanlara kıyasla duygusal açıdan daha dengeli bir profil çiziyorlar. Buna rağmen girişken ve konuşkan olmayıp, iç dünyalarına kapandıklarını biliniyor. Kendilerini rahat hissettikleri bir çevreye kolayca uyum sağlayabiliyor, diğer kategorilerdeki insanlara göre daha dürüst davranabiliyorlar.

Benmerkezci (beniçinci) karakter:

Diğer kategorilere kıyasla fazlasıyla dışa dönükler. Nitekim çevrelerine uyum gösterme konusunda başarısız oldukları, dürüst davranmak konusunda daha esnek oldukları söyleniyor. Çoğu zaman çevreleri tarafından sevilmedikleri biliniyor.

Rol model karakter:

Bu karakter yapısına sahip olan insanlar, diğer insanlara göre ideal birer profil olarak algılanabiliyorlar. Duygusal dengesizlikleri çok az düzeyde. Ayrıca bu karakter yapısına kavuşmanın yaş ile doğru orantılı bir ilişkisi var. Kişilerin tecrübeleri arttıkça birer rol model olma ihtimalleri de artıyor. Kadınlar, erkeklere kıyasla daha çok rol model karaktere sahip bireylerle ortalamayı yükseltiyorlar.