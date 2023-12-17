Bilinci yerinde olmayan birini taşırkenki zorluğun, bilinci yerinde birini taşırkenkinden ne kadar fazla olduğunu hiç fark ettiniz mi? Kişinin vücut ağırlığı bir anda değişmeyeceğine göre… Aslında çok daha farklı bir sebebi var.

Çocuğunuz bir yerde uyuyakaldığında, bir arkadaşınız alkolün dozunu fazla kaçırıp sızdığında veya sevgilinizle film izlerken onun uyuduğunu görünce hiç kucaklayıp yatağa taşıdınız mı?

Eğer taşıdıysanız bilirsiniz ki normalde olduklarından çok daha fazla ağır gelirler. Sahiden, neden uyku hâlindeki ya da bilinci olmayan insanlar daha ağırmış gibi hissedilir?

“Ölü ağırlığı” diye bir kavram var.

Ölü ağırlığı kavramı, birinin bilinci kapandığında veya öldüğünde ağırlığının daha fazla olmasını ifade eder. Ancak bu kişinin kilosu neredeyse hiç değişmez, bunun daha farklı bir sebebi bulunur.

Bilinçsiz bir kişiyi, başkasının taşırken zorlanmasının yanı sıra insanlar, bilincini kaybettiğini hissettiğinde kendilerini de daha ağır hissederler.

Bir şeyi kaldırırken o şeyin kütle merkezi önemlidir.

Örneğin 50 kiloluk bir kutuyu kaldırmakla 50 kiloluk hurda yığınını kaldırmak birbirinden farklıdır. Kutuyu kaldırmak, her zaman daha kolay gelir çünkü eşit dağıtılmamış ağırlığı dengelerken kendi dengeniz de etkilenir.

Dağınık bir yükü taşırken cisimlerin sürekli yer değiştirmesi, durmadan tutuşunuzu ve dengenizi ayarlamaya çalışmanıza neden olur. Hâliyle bu da daha fazla çaba ve zorlama gerektirir.

Gelelim asıl sorumuza: Bilinci yerinde olan biriyle bilinçsiz birinin ağırlığı neden farklı gelir?

Bilinci yerinde olmayan birinin uzuvları, gevşek bir şekilde sağa sola sallanır. Bacağı bir yöne gider, başı bir yöne. Vücut kütlesi de sallanan uzuvlara doğru kayar ve kutu örneğinde bahsettiğimiz gibi, taşıyan kişi için kontrolü zorlaştırır.

Ancak kucakta taşınan kişi bilinçli olsaydı muhtemelen otomatik olarak kollarını, taşıyan kişinin boynunda birleştirecekti. Bu da kütlenin bir kısmını boyun ve omuz tarafında aktarılmasını sağlayacaktı.

Kişinin kendisi de vücudunu daha ağır hissedebilir çünkü vücudundaki gevşeklik, dengede kalmasına engel olur ve stabil durmak için ekstra çaba sarf eder. Kaslarını kontrol edemez, ağırlık merkezini koruyamaz. Yani bilinçsiz birini taşırkenki zorlanmamız veya kişinin kendini ağır hissetmesi tamamen kütle merkeziyle alakalı.

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