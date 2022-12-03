Bazı Tartılar Yağ, Kas ve Kemik Oranımızı Nasıl Ölçebiliyor?

Teknoloji geliştikçe evlerimizdeki akıllı cihazların sayısı da aynı oranda artıyor. Bu ürünlerden en kullanışlı olanlarından biri kesinlikle vücudunuzdaki yağ, kas ve kemik ağırlığını ölçebilen akıllı tartılar. Peki bu tartılar nasıl çalışıyor?

Özellikle son yıllarda birçok teknoloji markasının dijital tartılarının sayısı artmaya başladı.

Üstüne çıplak ayakla çıktığınız zaman bu tartılar, akıllı telefonunuzdaki uygulamaya sizin vücudunuzun yağ, kas ve kemik oranlarını ölçüp gönderebiliyorlar. Peki bunların çalışma prensibi tam olarak nasıl?

Bunu anlayabilmek için önce Kimya 101 dersi vermemiz lazım.

Bildiğiniz gibi vücudumuzda yağ ve su bulunur. Eğer su yoğunluğu yağdan fazla ise (yani şişman değilsek) sağlıklı bir vücuda sahibiz demektir. Bir de yine bildiğiniz gibi su, yağa kıyasla daha iletken bir maddedir. Yani suya elektrik verdiğiniz zaman, yağa verdiğinize kıyasla çok daha hızlı bir şekilde dolaşır.

Bu tarz tartılara çıplak ayakla çıkmamızın sebebi de bu aslında.

Tartının üzerinde bulunan gri kısımlar, çıplak ayağınız vasıtasıyla vücudunuzda zararsız düzeyde voltaja sahip olan bir elektrik dalgası gönderiyor. Böylece vücudunuzda yağın ne kadar fazla olduğu ve suyun ne kadar fazla olduğu hesaplanılıyor.

Uygulamada beliren yağ, kas ve kemik oranı da böyle hesaplanıyor.

Eğer vücudunuzdaki yağ sıklığı fazla ise (yani şişman iseniz) tartının gönderdiği elektrik, vücudunuzda daha yavaş dolaşıp tartıya geri dönecektir. Eğer az ise kaslarınızdaki sularda daha hızlı bir şekilde dolanıp tartıya dönüyor. Böylece vücudunuzdaki yağ oranı da hesaplanmış oluyor.

Peki kadınlar ve erkekler için ideal yağ oranı nedir?

Bu tartılara çıktık, vücut yağımızı ölçtük; peki ideal yağ oranımızın üstünde veya altında olduğumuzu nasıl bileceğiz? Dünya Obezite Tedavi Derneğinin belirlediği verilere göre erkekler için %25 yağ oranını, kadınlar için ise %32 yağ oranını aştığınız zaman sağlıksız bir yağ oranına sahip olmuş oluyorsunuz.

Bu tartıların verdiği oranların doğruluğu nedir?

Tabii ki bir eczaneye veya hastaneye gidip yaptırdığınız ölçüm ile evinizdeki tartılarda yaptığınız ölçümler arasında fark olacaktır. O tarz kurumlardaki makinelerin çalışma prensibi de temelde aynı olsa da elde edilen veriler daha nokta atışı oluyor.

Ancak bu tartıların verdiği ölçüm verilerinin ortalama bir doğruluğu vardır. Hatta eğer daha doğru bir veri elde etmek istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz:

Tartıyı her gün aynı saatte kullanın

Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu miktarda su için, susuz kalmayın

Kafein veya alkol aldıktan sonra tartıyı kullanmayın

Egzersiz yaptıktan sonra tartıyı kullanmayın

Yemek yedikten birkaç saat sonra tartıyı kullanın

Bu talimatlar doğrultusunda tartınızı kullanırsanız eczanelerdeki veya hastanelerdeki makinelerdeki ölçümlere yakın veriler elde edebilirsiniz.