Bill Gates'ten Dünya Sağlık Örgütü Açıklaması

ABD’li milyarder Bill Gates, Dünya Sağlık Örgütü'ne yardımı kesen Başkan Donald Trump’a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gates, DSÖ'ye kaynak akışını kesmenin tehlikeli olduğunu aktardı.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, daha önce yaptığı bir açıklamada koronavirüs hakkında sorulan soruları yanıtlarken salgının etkilerinin 2021’in sonbahar aylarına kadar devam etmesini beklediğini söylemişti. Gates, koronavirüs aşısının bir yıldan önce geliştirilmesinin pek mümkün olmadığını da dile getirmişti. ABD’li milyarderden aşı konusunda yeni bir açıklama geldi.

2015 yılında yaptığı açıklamayla koronavirüs salgınını tahmin eden ve gelecek 10 yılda 10 milyondan fazla insanın salgınlardan dolayı hayatını kaybedebileceğini söyleyen Bill Gates, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü'ne sağlanan maddi desteği kesmesine tepki gösterdi. Gates, koronavirüs salgını sürecinde dünyanın DSÖ'ye hiç olmadığı kadar ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Bill Gates'ten Trump'a Dünya Sağlık Örgütü tepkisi:

ABD’li milyarder, konuyla ilgili paylaşımında “Dünyada bir sağlık krizi yaşanırken Dünya Sağlık Örgütü'ne kaynak akışını kesmek, tam da görüldüğü gibi tehlikelidir. Onların görevi, koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak ve onların bu görevini durdurursanız yerine geçecek başka bir organizasyon yok. Dünyanın DSÖ'ye hiç olmadığı kadar ihtiyacı var” diye yazdı.

Gates, daha önce Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın 8 potansiyel koronavirüs aşısı geliştirme çalışmasını desteklediğini doğrulamıştı. ABD’li girişimci, başka bir açıklamasındaysa koronavirüs salgınında dünyada merkez üssü hâline gelen ABD’deki bu hızı yavaşlatmak ve nihayetinde salgını sonlandırmak için ülke genelinde karantina uygulanması gerektiğini ifade etmişti. Sonrasında ABD basınına konuşan Bill Gates, ülkede hayatın yeniden normale dönmesi için aşı çalışmalarında ilerlemelerin olması gerektiğini kaydetmişti.

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'e işaret eden Bill Gates, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "İnsanları işe gönderiyorlar ama maske takıp sürekli vücut sıcaklıklarını kontrol ediyorlar. Büyük spor etkinlikleri yapmıyorlar. Bu sayede salgının artmasını önleyebildiler” şeklinde konuştu. ABD’li milyardere göre önümüzdeki 18 aylık süreç çok zorlu geçecek.