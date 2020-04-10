Microsoft’un kurucusu milyarder iş adamı ve hayırsever Bill Gates, koronavirüs hakkında sorulan soruları yanıtladı. Gates, koronavirüsün etkilerinin 2021’in sonbahar aylarına kadar devam etmesini beklediğini söyledi.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Microsoft’un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgını hakkında yeni açıklamalar yaptı. Gates, koronavirüs salgınından kurtulup normal hayata geri dönmemizin 2021’in sonbahar ayına kadar sürebileceğini bildirdi. Aşı geliştirilmeden bu virüsün etkisinden kurtulamayacağımızı düşünen milyarder, Covid-19’dan fazla etkilenen ülkelerde hayatın normale dönmesinin 2021’in sonlarına uzayabileceğini söyledi.

ABD’de PBS kanalına konuşan Bill Gates, koronavirüs aşısının bir yıldan önce geliştirilmesinin pek mümkün olmadığını dile getirirken, salgın ortadan kalktıktan sonra dahi hayatın eskisi gibi olmayacağını dile getirdi. Çin’i örnek veren Gates, ülkede koronavirüs vakaları kontrol altına alınmış olmasına rağmen insanların geçmişteki gibi hayatlarına rahat devam edemediklerini hatırlattı. Çin’de insanlar, günlük yaşantılarına yavaş yavaş geri dönseler de hala maskesiz dışarı çıkmama, vücut sıcaklıklarını kontrol etme gibi hususlara dikkat ediyorlar.

Önümüzde Çin örneği var

ABD’de önümüzdeki süreçte yaşamın nasıl olacağı sorusunu cevaplayan Gates, Çin’i örnek göstererek, “İnsanları işe gönderiyorlar ama maske takıp sürekli vücut sıcaklıklarını kontrol ediyorlar. Büyük spor etkinlikleri yapmıyorlar. Bu sayede salgının artmasını önleyebildiler” şeklinde açıklama yaptı.

Tüm dünyada büyük bir hızla yayılmaya devam eden koronavirüs, özellikle çok fazla turistin bulunduğu şehirlerde daha hızlı yayılıyor. New York’un şu anki durumu da bu tezi doğrular nitelikte. Aynı şekilde ülkemizde de koronavirüs vakalarının büyük kısmının İstanbul’da olmasının daha fazla yurtdışı temaslı insan bulunması olarak gösteriliyor.

Bill Gates’in yaptığı bu açıklamaya göre, önümüzde 18 aylık süreç fazlasıyla zorlu geçecek gibi görünüyor. Bu süreçten kurtulduktan sonra ise bambaşka bir dünyaya uyanmak ihtimal dâhilinde.