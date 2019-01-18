Dünyanın en önde gelen zenginlerinden ve en mütevazı insanlarından biri olan Bill Gates, Dick's Drive-In lokantasında sıra beklerken yakalandı.

Bill Gates dünyanın en zengin insanlarından birisi olabilir ama o da herkes gibi hamburger almak için sırada beklemek zorunda. Hamburger seven biri olan Bill Gates, Seattle’da bulunan Dick’s Drive-In lokantasında görüntülendi.

95,5 milyar dolarlık servetiyle Amerikan iş dünyasının en önde gelen isimlerinden Bill Gates, ellerini cebine atmış, üzerinde gri bir pantolon ve kırmızı bir kazakla, hamburger yemek için sırada bekliyor.

Fotoğraf, geçtiğimiz hafta sonu pazar gün çekildi. Fotoğraf 15000 beğeni aldı ve 12000 defa paylaşıldı. Fotoğrafı paylaşan eski Microsoft çalışanı Mike Galos “Gates, serveti hakkında çok mütevazıdır ve çok fazla ilgi çekmeyi seven biri de değildir. Partilerde onunla ayaküstü sohbet ettim ama yanına gidip merhaba diyecek kadar da iyi tanımıyorum” dedi.

Dick’s Drive-In’de yemek yemesi Bill Gates’in değiştiğini gösteriyor olabilir. Çünkü Bill Gates Bellevu’daki Burgermaster’ın sadık bir müşterisiydi. Hatta önünde çekilmiş bir fotoğrafı bile var.

Bil Gates, 2011 yılında Washington Üniversitesi’nde yaptığı söyleşide “Milyonlarca dolara sahip olmak isteyebilirsiniz. Bu size çok önemli bir özgürlük getirebilir. Ama belirli bir seviyeyi geçtikten sonra bütün hamburgerler aynı gelmeye başlar. Dick’in fiyatları da uzun süredir hiç artmadı” dedi.

Merak edenler için de Dick's Drive-In'de Bill Gates'in aldığı menünün fiyatı 7,68$. Deluxe Burger 3,40$, patates kızartması 1,90$ ve büyük boy kola 2,38$.