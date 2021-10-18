Bill Gates'in Kızı, İmam Nikahı Kıyarak Evlendi

Bill ve Melinda Gates çiftinin 25 yaşındaki kızları Jennifer Gates, görkemli bir törenle evlendi. Mısır asıllı jokey ve iş insanı Nayel Nassar ile evlenen Jennifer Gates, düğünden önce imam nikahı da kıydı. Düğün için 2 milyon dolar civarında harcama yapıldığı tahmin ediliyor.

Kısa bir süre önce boşanan Bill ve Melinda Gates çiftinin kızı Jennifer Gates, hafta sonunda gerçekleştirilen görkemli bir törenle evlendi. Mısır asıllı Nayel Nassar ile evlenen Jennifer Gates, eşinin müslüman olması nedeniyle imam nikahı da kıydı. Dini töreni ayrı, büyük töreni ayrı gerçekleştiren ikili, bu görkemli tören için 2 milyon dolar civarında para harcadı.

Edinilen bilgilere göre Jennifer Gates ile Nayel Nassar, 15 Ekim Cuma günü düzenledikleri ilk etkinlikte imam nikahı kıydılar. Bu etkinlik, aile arasında ve biraz daha sadeydi. Büyük düğün ise dün gerçekleştirildi. 300 civarı davetlinin katıldığı düğün töreninde Bill ve Melinda Gates çifti de ayrıldıktan sonra ilk kez bir araya geldi.

Evlenen çift, düğün organizasyonlarını mülkiyeti Jennifer Gates'e ait olan 142 dönümlük bir arazide gerçekleştirdiler. Düğün için bu arazide bir çadır kent inşa edildi. Ayrıca gelen misafirlerin üşümemeleri için kullanılan arazi ısıtıldı ve ortam sıcaklığının sabit tutulması sağlandı. Microsoft'un varisi ile evlenen Nassar için Microsoft'un yeni ortağı şakaları yapıldı.

Jennifer Gates ile Nayel Nassar'ın düğünü, çiftin yakın arkadaşları, aileleri ve ünlü isimleri bir araya getirdi. Ayrıca kolluk kuvvetleri de düğün öncesi ve sonrasında alanda kuş uçurtmadılar. Köpeklerle devriye atan New York polisi, bir saldırı ihtimalini ortadan kaldırmış oldular. Alana görevi nedeniyle gelen herkes ile getirilen tüm ekipmanlar, detaylı bir şekilde arandıktan sonra içeri alındılar. Bazı kaynaklar, düğüne gelen sayısız lüks araç bulunduğunu, bunların hepsinin ünlü isimleri taşıdığını ifade ettiler.