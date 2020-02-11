Bill Gates'in 644 Milyon Dolara Yat Aldığı Haberi Yalanlandı

Deniz tutkusu olduğu bilinen Microsoft kurucusu Bill Gates'in, 644 milyon dolar değerinde bir süper yat aldığı ifade edilmişti. Şimdiyse "Aqua" isimli yatın geliştiricisi olan Sinot, yaptığı açıklamayla böyle bir şeyin olmadığını açıkladı. Sinot yetkililerine göre Gates'le bir görüşme dahi yapılmadı.

Sizlerle dün paylaştığımız bir haberimizde, Microsoft kurucusu Bill Gates'in 644 milyon dolar değerindeki bir yat satın aldığından bahsetmiştik. "Aqua" olarak isimlendirilen bu süper yat, 112 metre uzunluğunda ve dünyanın ilk hidrojenle çalışan yatı. Şimdiyse bu süper yatla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aqua'nın geliştiricisi olan Hollanda merkezli Sinot, böyle bir satışın gerçekleşmediğini açıkladı.

Sinot yetkilileri tarafından BBC'ye yapılan açıklamalara göre Gates ve ekibiyle hiç görüşülmemiş, ayrıca herhangi bir anlaşma da yapılmamış. Hatta Sinot'a göre yat satışa hazır durumda bile değil. Bir Sinot sözcüsü, Aqua'nın konsept bir yat olduğunu ifade ederek bu yatın Bill Gates'e satılmadığını ifade etti.

Aqua, 14 yolcu kapasiteli ve 5 güvertesi olan bir süper yat. İçerisinde spa salonu, yüzme havuzu, spor salonu ve helikopter pisti gibi yerlerin bulunduğu bu süper yat, doğa dostu yapısıyla da dikkat çekiyor. -253 derecede 28 tonluk hidrojenin depolandığı iki yakıt deposu bulunan Aqua, Londra'dan New York'a kadar yol alabiliyor. Bu mesafe, yaklaşık olarak 6.000 kilometreye tekabül ediyor.

Dünyanın ilk hidrojen yakıtlı süper yatı, hidrojen ile suyu birleştiriyor ve buradan da elektrik üretiyor. 1 megawatt gücünde iki elektrik motoru bulunan süper yat, saatte 32 kilometre hız yapabiliyor. Ancak hidrojen istasyonlarının kısıtlı olduğunu bilen Sinot, Aqua'yı motorinle de çalışabilecek şekilde dizayn etmiş. Böylelikle Aqua, hidrojen olmadan da çalışabiliyor.