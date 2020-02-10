Bill Gates, 644 Milyon Dolar Değerinde Yat Satın Aldı

Microsoft kurucusu Bill Gates, kendisi için yeni bir süper yat siparişi verdi. 644 milyon dolar değerindeki "Aqua", dünyanın ilk hidrojenle çalışan çevreci süper yatı. 2024 yılında teslim edilmesi ön görülen yat, Gates'in bundan sonraki ömrünü denizde geçirmesini sağlayacak tüm imkanları sunuyor.

Microsoft kurucusu Bill Gates, dünyanın en zengin insanlarının başında geliyor. Parasının çok büyük bir bölümünü önemli projelere aktaran Gates, kendisi için harcama yapmaktan da çekinmiyor. Öyle ki Gates, şimdi yeni bir yat siparişi verdi. Söz konusu yat için 644 milyon dolar ödeme yapan Gates, yeni yatına 2024 yılında kavuşacak.

Gates'in siparişini verdiği yat, 112 metre uzunluğunda. Dünyanın ilk hidrojenle çalışan yatı olma unvanına sahip olan Gates'in yeni oyuncağı, "Aqua" olarak isimlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl Hollanda merkezli bir üretici olan "Sanot" tarafından Monaco Yat Fuarı'nda sergilenen Aqua; helikopter pisti, sauna ve spor salonu gibi onlarca imkan sunuyor.

Bill Gates'in sipariş ettiği hidrojenle çalışan süper yat

Bill Gates'in yeni süper yatında 14 misafir ve 31 mürettebat konaklayabiliyor. -253 santigrat dereceye soğutulmuş 28 tonluk 2 adet vakumlu yakıt deposuna sahip olan Aqua, hidrojeni oksijenle birleştirip elektrik üretiyor. 1 megawatt güç üretimi yapabilen süper yat, 20 mil hız yapabiliyor ve 3.750 deniz mili yol alabiliyor. Bu menzil, Gates'i Londra'dan New York'a kadar götürebilir.

Microsoft kurucusu, uzunca bir süredir küresel ısınma ile ilgili projelere imza atıyor. Aslına bakacak olursak Aqua'ya yarım milyar dolardan fazla para bağlanmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Çünkü küresel taşımacılık endüstrisi, karbon ayak izinin yüzde 75'i için doğrudan belirleyici nitelikte. Görünen o ki Gates, doğaya zararı olmayan ulaştırma araçlarının yaygınlaşmasının, küresel ısınmayı doğrudan etkileyebileceğini düşünüyor.

Gates'in bu süper yatı almasının altında yatan tek neden elbette küresel ısınmayla mücadele değil. Gates, deniz tutkusu olan bir isim ve sık sık, çeşitli yatlarla yolculuk yapıyor. Bugüne dek kendine ait bir yatı olmayan Gates, geçtiğimiz yıllarda 330 milyon dolar değerindeki bir yat ile uzun soluklu bir tatil yapmıştı. 2024 yılından sonra ise Gates, kendi yatı ile denize açılma imkanı bulmuş olacak.

112 metrelik bu süper yatı geliştiren Sinot'a göre Aqua'nın 2024 yılından önce teslim edilmesi mümkün değil. Ancak şirket, sonrası için de kesin bir şey söyleyemiyor. Yani bu süper yatın teslimi 2024 yılından sonra da yapılabilir. Yat teslim edildikten sonra ise Bill Gates'i karada görmek, çok da mümkün olmayacak gibi görünüyor. Çünkü Gates, deniz üzerinde olmayı zaten seviyor ve Aqua, denizde yaşam sürdürmek isteyenlere her türlü imkanı sunuyor.