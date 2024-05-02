BİM marketlerde para sayma makinesi satılacağı iddiası bir anda sosyal medyanın gündemine şekil verdi. İlanda yer alan "Tedavüle çıkacak yeni para birimleriyle uyumlu" ifadesi tartışmaların fitilini ateşledi.

Zincir marketlere gelen ürünler zaman zaman büyük dikkat çekiyor. Bugüne kadar tekneler, taşınabilir evler gibi pek çok ilginç şeyin marketlerde satıldığını gördük. Hatta bir dönem bu durum internette şakaların bir numaralı malzemesi olmuştu. Şimdi de BİM'in para sayma makinesi satışa sunacağı iddia edildi.

Öte yandan BİM kataloguna baktığımızda böyle bir ürün gözümüze çarpmıyor ve firmanın internet sitesinde de böyle bir bilgi bulunmuyor. Yani bu iddialara bir parça şüphe ile yaklaşmakta fayda var. Öte yandan ilanda dikkat çeken asıl kısım olan "Tedavüle çıkacak yeni para birimleriyle uyumlu" ifadesi tartışmaların merkezinde yer alıyor.

"Tedavüle çıkacak yeni para birimleriyle uyumlu" ne demek?

Genel olarak bu ifade, "Tedavüle yeni paralar çıkacak" olarak yorumlanmış olsa da aslında pek çok para sayma makinesi, tedavüle yeni çıkacak paralarla uyumludur. Merkez Bankası Başkanı gibi isimler değiştiğinde, yeni basılan paraların üzerinde bulunan imzalar da değişir. Makinenin bu tür bir uyumluluğu olmaması durumunda, örneğin 3 yıl önce alınmış ve bu özellik olmayan bir makine, güncel başkan Fatih Karahan ya da önceki başkan Hafize Gaye Erkan döneminde basılan paraları saymaz.