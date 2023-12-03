Hepimiz sık sık BİM’i ziyaret ediyoruz; hatta inkâr etmeyin, bazen aktüel ürünlerini takip edip sabahına kapısına bile dayanıyoruz. Peki kuruluş hikâyesinin nasıl olduğunu biliyor musunuz?

Yıllar içinde Türkiye’nin vazgeçilmez marketlerinden biri olan BİM, yaklaşık 30 senelik bir serüvenin ardından her köşe başında gördüğümüz bir yer hâline geldi.

Bu 30 yıllık hikâye nasıl başlamıştı? İsminin açılımı aslında ne? Hangi aşamalardan geçerek bugünlere geldi? Başka hangi ülkelerde mağazaları var? Bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını anlattık.

İş modeliyle diğer mağazalardan ayrılarak ortaya çıktı.

1995 senesinde kurulan, açılımı ise “Birleşik Mağazalar A.Ş.” olan BİM’in ana iş modeli, düşük maliyetli ürünleri tüketicilere makul fiyatlara sunmak ve böylece geniş bir müşteri kitlesine ulaşmaktı. Hedeflerine de ulaştılar diyebiliriz.

“Toptan fiyatına perakende satış.” sloganıyla yola çıkan BİM’in kurucu ortakları Aziz Zapsu, Cüneyd Capsu, Mustafa Latif Topbaş, Yasin El Kadı, Korkut Özal ve Mehmet Fatih Saraç’tı. İlk mağazalarını 1995 yılında İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde açtılar. İlk başta küçük bir yer olsa da kısa süre içinde 21 mağazaya ulaştılar.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin de Türkiye’deki ilk temsilcisi.

Yüksek indirim modelini uygulayan BİM, kendine ait markaları da üretmeye başladı. 1997 senesinde Türkiye’nin ilk özel marka ürünü olan Dost Süt’ü piyasaya süren şirket, 2020 itibarıyla portföyünde de 750 civarı ürüne sahip. Bili Bili yumurtalar mı dersiniz, Le’Cola kolalar mı…

Maliyetleri düşük tutmak için devamlı olarak tedarik zinciri verimliliğini artırma, stok kontrolü ve depo yönetimi optimizasyonu gibi operasyonel süreçleri iyileştirmeye çalıştılar.

Başka ülkelerde de faaliyet göstermeye başladı ve yeni projelere atıldı.

2009 senesine geldiğimizde BİM, Fas’ın Kazablanka şehrinde aynı gün içinde 10 mağaza açtı. 2014 yılında ise Mısır’da 46 mağazaya ulaştı. 2019 yılı sonu itibarıyla Mısır’da 320, Fas’ta 497 mağaza açmış oldu.

2012 yılında BİMCell ile GSM sektörüne de adım attı. Başlarda BİMCell ve kullanıcıları dalga konusu olsa da 2014 yılına kadar 1 milyon kullanıcıya ulaştı ve net satış toplamı 40.212 milyon TL oldu.

2015 senesinde yeni bir perakende modeli: FİLE.

2015 yılı mart ayında BİM, indirim ile süpermarket anlayışını bir araya getiren FİLE’yi kurdu. Çok çeşitli ürünler sunan FİLE, müşteriler ve perakende sektörü için kısa zamanda önemli bir yere sahip oldu. 2022 yılı sonu itibarıyla FİLE’nin 24 şehirde 202 mağazası oldu.

2021 itibarıyla ise hisselerinin %71,40’ı halka açık olarak işlem görüyor.

BİM’in şu anda Türkiye’de en az 10.000 mağazası bulunuyor. Buna Fas ve Mısır’dakileri de eklersek 11.510 mağazaya kadar ulaşıyor. BİMCell’in ise en az 2 milyon abonesi var.

İşte aşağıdakiler de BİM’in kendi markalarından bazıları:

Simbat

TOPİ tanem

Krınkıl

Le’Mandy

Tombik

Güldal

Ekmecik

“Bu isimleri kim buldu acaba?” diye düşünmeden edemiyor insan.

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