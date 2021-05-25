BİM, kendi sanal parasını kullanarak alışveriş yapmanıza imkan veren mobil uygulaması BİMPARA'yı çıkardı. Geçtiğimiz ay hizmete açılan bu yeni uygulamayla ilgili merak edilenleri derledik.

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden Olan BİM, içerisine para yükleyip harcama yapabileceğiniz yeni mobil uygulaması BİMPARA'yı duyurdu. Android ve iOS cihazlar için yayınlanan mobil uygulama sayesinde BİM mağazalarında tamamen temassız bir şekilde ödeme yapabileceksiniz. Kredi kartınızdan BİMPARA uygulamasında bulunan hesabınıza para yüklemesi yaparak yanınızda kredi kartı veya nakit para taşıma gereği duymadan tüm BİM alışverişinizi telefonunuz üzerinden ödeyebilirsiniz.

Dilediğiniz kişiye BİMPARA gönderebilirsiniz

Yeni BİMPARA uygulaması sayesinde istediğiniz kişiye BİMPARA gönderimi de yapabilirsiniz. Bir kişiye tek seferde en az 10 TL, en fazla 500 TL olacak şekilde BİMPARA gönderimi yapabiliyorsunuz. Üstelik bu gönderimi yaptığınız kişinin BİMPARA uygulamasını kullanmasına gerek yok. Mobil uygulamayı kullanmayan kişilere SMS'le gönderilen şifre sayesinde tek seferde harcanmaya imkan verecek alışverişler yapılabilir. Tek yapmanız gereken şey şifreyi kasiyere söylemek.

Tek seferde ne kadar para yatırılabiliyor?

BİM'in yeni uygulaması BİMPARA'ya tek seferde en az 50 TL en fazla 2000 TL olacak şekilde para yatırılabiliyor. Bir günde ise en fazla 4 seferde olmak üzere en fazla 6000 TL tutarında BİMPARA yüklemesi yapılabiliyor. Yatırılan bu BİMPARA'ların kullanım süresi 2 yıl olarak açıklanırken BİM kasalarında QR kodla veya uygulamada yer alan 6 haneli kodla temassız ödeme yapabilirsiniz.

Yaptığımız harcamaları görebileceksiniz

BİMPARA uygulaması sayesinde BİM'den yaptığımız harcamaları da görme imkanına sahip olacaksınız. Uygulamanın "Hesabım" kısmına tıkladığınızda son 3 aya dair tüm hesap hareketlerini görebileceksiniz.

BİMPARA'yı nasıl indiririm

BİMPARA uygulamasını indirip bir denemek istiyorsanız, aşağıda yer alan linklerden kendi işletim sistemine göre uygulamayı indirebilirsiniz.