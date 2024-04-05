Ripple, dolara endeksli yeni bir kripto varlık geliştireceğini açıkladı. Stabil coin, 1'e 1 rezerv sistemiyle çalışacak. Yeni kripto varlık, önce ABD'de kullanıma sunulacak.

Kripto para piyasalarının en köklü ekiplerinden bir tanesi olan Ripple'dan çok önemli bir adım geldi. Şirket, bir stabil coin üreteceğini açıkladı. Dolara endeksli bir kripto varlık olarak karşımıza çıkacak stabil coin, önce ABD'de kullanılacak. Şirket, piyasaya sürdüğü her 1 stabil coin için 1 dolar rezerv oluşturacak. Bu rezervler, henüz açıklanmayan bağımsız kuruluşlarca denetlenecek.

Stabil coin'ler, dolar, euro, altın gibi emtialara endeksli kripto varlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar arasında en popüler olan da Tether (USDT). Şirket, piyasaya sürdüğü her 1 USDT için rezervine 1 dolar ekliyor. Böylelikle USDT, daima 1 dolar seviyesinde oluyor. İşte Ripple ekibi de benzer bir çalışma yapacak.

Ripple, neden kendi stabil coin'ini çıkaracak?

Ripple'ın kendi stabil coin'ini oluşturma planının yeni olmadığı açıklandı. Yapılan resmî açıklamada, geçmişte yaşanan olayların göz önünde bulundurulduğu ve Tether ile ilgili de bazı iddialar olduğu, hâl böyle olunca kendi stabil coin'ini üretmeye karar verdikleri belirtildi. Ayrıca Ripple'ın geliştirilme amacı için de bir alternatif üretilmiş olacağı belirtildi.

XRP'ye ne olacak?

Ripple ağı, bugüne kadar "XRP" olarak bilinen bir kripto varlık kullanıyordu. Yeni bir stabil coin üretilmesi, XRP için herhangi bir değişime yol açmayacak. XRP, geçmişte olduğu gibi şimdi de aynı amaçlar uğruna kullanılacak. Stabil coin ise XRP'nin yanına tamamlayıcı olarak eklenecek. Bakalım bu durum, XRP ve Ripple ekosistemini nasıl etkileyecek...