Kara para aklamakla suçlanan eski Binance'in CEO'su Changpeng Zhao'nun (CZ) , 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. CZ, geçtiğimiz kasım ayında suçlamaları ve 50 milyon dolar ödemeyi kabul etmiş ve CEO'luktan istifa etmişti.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçtiğimiz yılın sonlarında ABD’de Adalet Bakanlığı tarafından ortaya atılan büyük suçlamalarla gündeme gelmişti. Kurucusu ve o zamanki CEO’su milyarder iş insanı Changpeng Zhao’yu (CZ) merkezine alan davada, kara para aklama da dahil birçok suçlama yer alıyordu.

CZ, Kasım 2023’te suçlamaları kabul etmiş ve CEO’luktan istifa etmişti. Ayrıca 50 milyon dolar ödemeyi de kabul etmişti. ABD Binance’e ise 4,3 milyar dolar ceza kesmişti. Bugün ise suçlamalar hakkında resmî karar verildi ve ünlü milyarderin cezası belli oldu.

4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Dava, bugün ülkenin Seattle şehrinde bulunan federal mahkemede Richard Jones isimli yargıç liderliğinde gerçekleştirildi. Eski Binance CEO’su, saatler süren duruşma sonucunda kara para aklama yasalarının ihlal edilmesi nedeniyle 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılar, normalde Zhao’nun 36 ay, yani 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istiyordu. Bunun da diğer olası suçlulara bir mesaj olacağını düşünüyorlardı. Ancak istekleri gerçekleşmedi. Jones, 3 yıllık hapsin doğru olmayacağını çünkü Zhao’nun yasa dışı aktiviteler hakkında bir bilgisi olduğuna dair kanıt sunulmadığını ifade etti.

Bir diğer nedeni ise Zhao’nun kasım ayında yaptığı anlaşma. Başta da belirttiğimiz bu anlaşma kapsamında milyarder girişimci, CEO’luğu bırakıp 50 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Duruşmaya ailesiyle birlikte katılan Zhao, ifadesinde yaptıklarından dolayı özür dilerken sorumluluğu üstlenmek istediğini belirtti.

Binance ve ABD arasında yaşananların detayları için:

Yakın zamanda bir diğer büyük kripto para borsasının da patronu hapse atılmıştı: