2022'de çöken ve yatırımcılarına milyar dolarlar kaybettiren kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'in cezası belli oldu. 7 ayrı kara para aklama ve dolandırıcılık girişimiyle suçlanan Fried, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX, 2022 sonlarında çökerek kullanıcılarına milyar dolarlar kaybettirmişti. FTX’in kurucusu olan ve o zamanlar kriptonun “altın çocuğu” olarak bilinen Sam Bankman-Fried da yaşananlardan sorumlu tutularak tutuklanmıştı. Bir süredir hapishanede tutulan Fried’in davası sürüyordu.

Bugün bu dava resmen sonuçlandı ve ünlü girişimcinin cezası belli oldu. Fried, 7 ayrı dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla hapis cezasına çarptırıldı.

110 yıl hapsi istenen Sam Bankman-Fried, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Fried, New York’ta bugün gerçekleştirilen ve 4 saat süren duruşmada Lewis Kaplan isimli hâkim tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 32 yaşındaki girişimci tüm suçlamaları reddetse de 12 kişiden oluşan jüri üyeleri onu kullanıcılarını dolandırmaktan ve paralarını çalmaktan suçlu buldu.

Sam Bankman-Fried’in normalde 110 yıla kadar hapsi isteniyordu. Savcılar ise 40-50 yıl arasında ceza verilmesini talep etmişti. Öte yandan Fried’ın avukatları ise 5-6 yıl arasında bir ceza verilmesini istemişti. En sonunda ise 240+60 aylık hapis cezaları kararına ulaşıldı.

Yatırımcılar 8 milyar dolar kaybetmişti

Bankman, 2019 yılında FTX’i kurmuştu. Borsa, kısa sürede dünya çapında başarıya ulaşarak sektörün en büyüklerinden biri oldu. Ancak 2022’nin kasım ayında likidite sorunu ve fonların yanlış yönetimi gibi sebeplerden çökmeye başladı. Kısa bir süre sonra ise iflas etti. Dava sürecinde tanıklar, FTX’in kendisini daha güvenli göstermek için rakamları değiştirdiğini belirtti. Ayrıca Fried’in kendi şirketi Alameda Research’e gizli ayrıcalıklar tanıdığı ve bağımsız olduğu sanılan bu şirketin büyük oranda borsanın kendi token’ı FTT’ye bağlı olduğu ortaya çıktı.

Tüm bu yaşananlar, yatırımcıların mağdur olmasına neden oldu. Kullanıcılar, 8 milyar dolar kaybederken şirketin yatırımcıları da 1,7 milyar dolar kaybetti. İşte bunlar sonucunda Fried, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından suçlu bulundu.