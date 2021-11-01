Binance, tüm para çekme işlemlerinin geçici bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Bu kararın nedeninin sistemdeki birikme olduğu belirtildi. Ancak saatler geçmiş olmasına rağmen sorun düzeltilemedi.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bir karar aldığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, tüm para çekme işlemlerinin geçici bir süreliğine durdurulduğu ifade edildi. Binance, bu kararın birikme nedeniyle alındığını, teknik ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Binance'in konuyla ilgili ilk açıklaması, saat 14:37'de yapıldı. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalarda, "Tüm para çekme işlemlerini askıya aldık. Bunun nedeni, sistemdeki birikme. Ekibimizin bu durumla ilgili çalıştığından emin olabilirsiniz. Sabrınız için teşekkür eder, yaşanan sorun için özür dileriz." ifadelerine yer verildi. Bu içeriğin hazırlandığı saat 15:50'de ise sorun hala çözülebilmiş durumda değil.

Binance'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

Şirket, saat 15:00 sularında yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, kripto para çekim işlemlerinin yeniden başlatıldığı ifade edildi. Ancak yaklaşık 30 dakikalık süreçte gecikme olabileceğini söyleyen yetkililer, hiçbir sorun olmadığını vurguladılar. Saat 15:22'de yapılan son paylaşımda ise para çekme işlemlerinin bir kez daha durdurulduğu belirtildi.

Binance'te nasıl bir birikme olduğu ve bunun üstesinden nasıl gelinemediği bilinmiyor. Ancak yapılan açıklamalara göre yaşanan olay, herhangi bir siber saldırı ya da hack değil. Anlaşılan o ki sistemlerdeki yoğunluk nedeniyle böyle bir şey yapılıyor. Ancak bu durumun ne zamana kadar devam edeceği şimdilik bilinmiyor...