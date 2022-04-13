Kripto para borsası Binance, Paris'te düzenlediği etkinlikte ülkemizi yakından ilgilendiren bir müjde duyurdu. Türkçe Müşteri Hizmetleri dönemi yakın zamanda başlayacak!

Dünyanın en popüler kripto para borsası olan Binance, bugün yeni duyurular yaptı. Paris'te gerçekleştirilen bir sunumda konuşan Binance CEO'su Zhao, Fransa ve Türkiye için mutlu eden haberler verdi. Açıklanana göre borsa, telefon ile Türkçe müşteri hizmetleri servisini test etmeye başladı. Ayrıca şirketin CEO'su kripto para endüstrisinin Avrupa'daki en gelişmiş ülkesinin Fransa olduğunu ve bu doğrultuda ülkeye ikinci kez büyük bir yatırım yapacaklarını açıkladı.

Etkinlikte konuşmalar gerçekleştiren Binance CEO'su Changpeng Zhao, Binance'in sesli müşteri hizmetleri üzerinde çalıştığını açıkladı. İlk pilot uygulamaların şu anda Türkçe olarak denendiğini söyleyen yönetici, ilerleyen günlerde mesajlaşmak istemeyen yatırımcıların arama yaparak Binance ulaşabileceklerini söyledi.

Binance telefon hattı desteğini dünyada ilk kez Türkiye'de deneyecek

Halihazırda yalnızca uygulama üzerinden mesajlaşmaya dayalı olarak müşteri hizmetleri sunan Binance, nihayet beklenen adımı atıyor. Popüler kripto para borsası, Paris'te yapılan duyuruya göre sesli müşteri hizmetleri dönemini başlatıyor. Bu doğrultuda ilk kez Türkçe olarak test edilecek olan müşteri hizmetleri, ilerleyen günlerde diğer ülkelerde de test sürecine dahil olacak.

Ülkemizde yerli kripto para borsalarının birçoğunda sesli müşteri hizmetleri servisi bulunurken, yurt dışı kaynaklı borsaların bu konuda eksiklikleri bulunuyor. Binance ise yavaş yavaş bu sorunu ortadan kaldırmak istiyor gibi gözüküyor.

Fransa'ya ikinci kez 100 milyon euroluk yatırım

Açıklamalarına Fransa ile devam eden Binance CEO'su Changpeng Zhao, ülkede 50 kişilik bir ekipleri olduğunu ve buraya yatırım yapmayı sürdüreceklerini söyledi. Bu doğrultuda Fransa'daki kripto para ve blok zinciri altyapısını desteklemek için 100 milyon euroluk ikinci bir yatırım desteği açıklayan borsa, Aralık ayında da aynı meblağda yatırımda bulunmuştu.