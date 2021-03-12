Uber Aracında Sürücüye Saldıran Kadın Tutuklandı

San Francisco Polis Departmanı, geçtiğimiz günlerde yayınlanan videoyla sosyal medyada viral olan, bindiği Uber aracında maske takmayı reddedip sürücünün üzerine doğru öksüren kadının tutuklandığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta San Francisco'da bindiği Uber aracında maske takmayı reddeden ve sürücüye saldırdığı görülen üç kadından birinin tutuklandığı açıklandı. Bindikleri Uber aracında maske takmayı reddeden ve sürücüye saldıran kişilerin videosu sosyal medyada viral olmuştu.

Polis tarafından yapılan açıklamada araçtaki yolculardan biri olan 24 yaşındaki Malaysia King'in, şehrin sağlık ve güvenlik yasalarını ihlal etmek de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Olayın yaşandığı anlar, araç kamerasıyla kayıt altına alındı:

Araç içi kamerasından alınan görüntülerde sürücünün, yolcuları maskesiz oldukları gerekçesiyle uyardığı ve ardından kadınlardan birinin sürücüye doğru öksürdüğü görülüyor. Ardından aynı kadın sürücüye saldırmaya başlıyor ve sürücünün maskesini koparıp ön koltuğa doğru fırlatıyor.

Polis, yaşanan olaydan sonra şüphelilerin aracı terk ettiğini ancak başka bir yolcunun açık pencereye doğru uzanarak sürücüye biber gazı olduğu düşünülen bir madde sıktığını söyledi. Şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaşsa da sürücüye biber gazı sıkmakla suçlanan bir kadın tutuklandı. Polis, 24 yaşındaki Arna Kimiai adlı diğer şüphelinin de kendilerine teslim olacağını bildirdiğini belirtti.

32 yaşındaki Uber sürücüsü Subhakar Khadka, ırkı ve göçmenlik durumu nedeniyle hedef alındığını iddia ediyor. San Francisco Polis Departmanı'nın (SFDO) web sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, kameralara yansıyan davranışın "ölümcül bir salgının ortasında önemli bir hizmet çalışanının güvenliği ve refahı için duyarsız bir ihmal" olduğu söylendi.

Açıklamanın devamında, "Bu davranışı San Francisco'da oldukça ciddiye alıyoruz ve bu davada adaletin yerine getirilmesini sağlamaya kararlıyız" ifadelerine yer verildi.