BioForm VIII Etkinliği İçin Geri Sayım Başladı

IEEE Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci kulübünün düzenlediği BioForm VIII, 22-23-24 Aralık 2020 tarihleri arasında Holacon üzerinden ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinliğe katılım tamamen ücretsiz olmakla birlikte katılımcılara sertifika da verilecek.

IEEE Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci kulübü çatısı altında bu yıl 8.'si düzenlenen BioForm etkinliği, "Bu Etkinlikte Yaşam Var" mottosuyla önümüzdeki hafta başlıyor. Çevrimiçi etkinlik yönetim platformu Holacon üzerinden gerçekleştirilecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak ve katılımcılara birer sertifika verilecek.

IEEE YTÜ EMB Komitesi tarafından geniş bir kitlenin hayatına dokunabilmek adına kayıt sınırı koyulmayan BioForm VIII'de sektörün en tanınan şirketleri, sivil toplum kuruluşları, alanında uzman akademisyen ve konuşmacıları öğrencilerle buluşturmak hedefleniyor. Katılımcılara çevrimiçi ortamda konuşmacılar ve şirketlerle sesli ve görüntülü networking alanı, doğrudan mesajlaşma imkânı ve çok daha fazlası vadediliyor.

BioForm VIII, 22-23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek:

EMB komitesinin her yıl düzenlediği BioForm, mühendislik ve sağlık alanında ortak paydada buluşma ve çok disiplinli çalışmalar ortaya koymak adına hedef kitlesini oldukça geniş tutuyor. Etkinlik, başta biyomühendislik, biyoloji, kimya, tıp mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, doku mühendisliği, genetik mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, kimya mühendisliği, kontrol otomasyon mühendisliği, mekatronik mühendisliği olmak üzere bilim ve mühendisliğin pek çok alanında öğrenim gören öğrencilere hitap ediyor.

3 gün sürecek etkinlik kapsamında alanında uzman onlarca isim; Sağlıkta Giyilebilir Teknolojiler, Biyomedikal Mühendisliğinin Türkiye'de Geleceği, Tıpta Tanı ve Tedavide Yapay Organ Uygulamaları, Göz Hareketlerini Takip Teknolojisi ve Rehabilitasyon, DNA Tabanlı Gelecek ve Biyoendüstri 2.0 gibi birçok güncel konunun üzerinde durulacak.

Çevrimiçi ortamda ücretsiz bir şekilde düzenlenecek etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.