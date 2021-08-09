BioNTech, Sadece Son 3 Ayda Ettiği Devasa Geliri Açıkladı

Dünya çapında en fazla uygulanan koronavirüs aşısının geliştirici ortaklarından BioNTech, bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği muhteşem kârı açıkladı. Şirketin bir önceki yılın aynı dönemindeki geliriyse bu dönemin yakınından geçmiyor.

Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech, günümüzde adını Pfizer ile ortaklaşa geliştirdiği koronavirüs aşısıyla tüm dünyaya duyurmayı başardı. Kurucuları arasında Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin de yer aldığı şirket, aşıda mRNA yöntemini kullanarak büyük bir başarı elde etti. Şirket, bunun yanı sıra gelecekte kansere karşı mücadele edecek aşıları da geliştirmeyi hedefliyor.

Fakat BioNTech’in günümüzdeki en büyük geçim kaynağı elbette koronavirüs aşıları. Başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere dünya çapında pek çok ülkede kullanılan aşı, şirkete büyük gelir kazandırdı. Son açıklanan rakamlar da bu geliri ortaya koydu. Şirket tarafından paylaşılan veriler, 2021’in ikinci çeyreğinde elde edilen net kârı gösterdi.

Toplam 7 milyar 356,9 milyon Euro gelir elde edildi:

Açıklanan verilere göre BioNTech, nisan-haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğinde 7 milyar 356,9 milyon Euro gelir elde etti. Bu gelirin 2 milyar 787,2 milyon Euro’su kâr olarak kasaya girdi. Böylelikle şirketin 2021’in ilk yarısında, yani ilk 6 ayında elde ettiği toplam kâr miktarı 3 milyar 915,3 milyon Euro’ya yükseldi. İkinci çeyrekte hisse başına kazanılan kâr da 11,42 Euro olarak açıklandı.

Geçtiğimiz yıl gelir 100 milyon Euro’nun altındaydı:

BioNTech, geçtiğimiz yılın ilk yarısında (2020 Ocak – Haziran) 141,7 milyon Euro zarar açıklamıştı. Yine geçen yılın ilk yarısında şirket, 69,4 milyon Euro gelir elde etmişti. Fakat tüm dünyada aşılamanın hızlanmasıyla birlikte BioNTech de hızlandı. Şirket, bu yıl 2,2 milyar dozluk aşı tedarik sözleşmesi yaptı ve bu sözleşmelerden toplamda 15,9 milyar dolar gelir elde etti.